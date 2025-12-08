|
Понтонную переправу в районе ТЭЦ разберут на зиму и установят снова весной
Вчера, 19:46
На планёрке в администрации Тамбова 8 декабря обсудили будущее понтонной переправы в Липунцах, которая этим летом обеспечивала доступ к дачным массивам в районе ТЭЦ. Генеральный директор Дирекции городского хозяйства Артём Очнев сообщил, что конструкцию решено демонтировать на зимний период.
По его словам, переправа состоит из разборных элементов и при необходимости быстро собирается и разбирается. Сейчас же подойти к ней невозможно — подъездную дорогу размыло, и тяжёлая техника не может выйти на площадку.
«Как только немного подморозит, мы эту переправу разберём на зиму», — сообщил Артём Очнев.
Глава администрации Максим Косенков поддержал решение, отметив, что главное — сохранить конструкцию в целости:
«Были мнения оставить мост на зиму, но, чтобы его сохранить, правильнее разобрать, а затем установить весной к началу дачного сезона».
Напомним, проблема переправы стала острой прошлым летом: от перегрузки затонул старый паром, дачникам приходилось добираться обходными путями, а временно выделенный прогулочный катер неоднократно выходил из строя. В апреле 2024 года в Липунцах установили понтонный мост, который и решил проблему безопасного доступа к садовым товариществам.
