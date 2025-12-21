В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова Комментариев: 0



Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой Отечественной войны он работал учителем физкультуры в школе № 18. На фронт ушёл в 18 лет, боевое крещение принял осенью 1943 года в составе стрелкового батальона. Участвовал в отражении контратак противника, отличился в боях у села Мишурин Рог, где был тяжело ранен.



После возвращения из госпиталя весной 1944 года Потапов вновь оказался на передовой. Он командовал взводом пулемётной роты, участвовал в Одесской операции, форсировании Днестра, боях на Сандомирском плацдарме и в Львовско-Сандомирской наступательной операции. За умелое руководство подразделением и личное мужество ему досрочно присваивались очередные воинские звания.



В январе 1945 года, временно возглавив взвод разведки батальона, гвардии лейтенант Потапов организовал засаду и вместе с бойцами вступил в пятичасовой бой с превосходящими силами противника. За проявленный героизм он был представлен к высшей награде. Звание Героя Советского Союза Эдуарду Потапову было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года.



После войны он связал свою жизнь с педагогикой: в 1958 году окончил Тамбовский институт физической культуры и спорта и работал преподавателем физвоспитания в Мичуринском технологическом техникуме.



В рамках юбилейного мероприятия школьники исполнили военные песни и представили литературно-музыкальную композицию, посвящённую жизни и подвигу героя-земляка. Почётными гостями стали представители Мичуринского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, а также сын Эдуарда Дмитриевича — Виктор Потапов, участник специальной военной операции.



Завершилась встреча совместной записью видеообращения к российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Школьники и ветераны поздравили бойцов с наступающим Новым годом и пожелали им скорейшего возвращения домой.



Организаторы отметили, что Мичуринская земля дала стране немало героев — от Великой Отечественной войны до современных конфликтов, и сохранение памяти о них остаётся важной частью патриотического воспитания молодёжи.









