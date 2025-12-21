Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

» » » В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова

В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова

Вчера, 17:10
Комментариев: 0
Версия для печати
В школе № 18 имени Э. Д. Потапова в Тамбове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Эдуарда Потапова — уроженца Мичуринска, фронтовика и педагога, чьё имя носит образовательное учреждение.

Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой Отечественной войны он работал учителем физкультуры в школе № 18. На фронт ушёл в 18 лет, боевое крещение принял осенью 1943 года в составе стрелкового батальона. Участвовал в отражении контратак противника, отличился в боях у села Мишурин Рог, где был тяжело ранен.

После возвращения из госпиталя весной 1944 года Потапов вновь оказался на передовой. Он командовал взводом пулемётной роты, участвовал в Одесской операции, форсировании Днестра, боях на Сандомирском плацдарме и в Львовско-Сандомирской наступательной операции. За умелое руководство подразделением и личное мужество ему досрочно присваивались очередные воинские звания.

В январе 1945 года, временно возглавив взвод разведки батальона, гвардии лейтенант Потапов организовал засаду и вместе с бойцами вступил в пятичасовой бой с превосходящими силами противника. За проявленный героизм он был представлен к высшей награде. Звание Героя Советского Союза Эдуарду Потапову было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года.

После войны он связал свою жизнь с педагогикой: в 1958 году окончил Тамбовский институт физической культуры и спорта и работал преподавателем физвоспитания в Мичуринском технологическом техникуме.

В рамках юбилейного мероприятия школьники исполнили военные песни и представили литературно-музыкальную композицию, посвящённую жизни и подвигу героя-земляка. Почётными гостями стали представители Мичуринского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, а также сын Эдуарда Дмитриевича — Виктор Потапов, участник специальной военной операции.

Завершилась встреча совместной записью видеообращения к российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Школьники и ветераны поздравили бойцов с наступающим Новым годом и пожелали им скорейшего возвращения домой.

Организаторы отметили, что Мичуринская земля дала стране немало героев — от Великой Отечественной войны до современных конфликтов, и сохранение памяти о них остаётся важной частью патриотического воспитания молодёжи.
В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова
В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова
В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова
В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова
В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области пройдут юбилейные мероприятия посвященные Зое Космодем ...

Волейбольные выходные

Турнир памяти героя

Торжественный митинг, посвященный 65-летию Победы советского народа в Велик ...

Герою Советского Союза посвящается…

В честь победителей Сталинградской битвы



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова

Вчера, 17:10
0
В школе № 18 имени Э. Д. Потапова в Тамбове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Эдуарда Потапова — уроженца Мичуринска, фронтовика и педагога, чьё имя носит образовательное учреждение. Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой

Мичуринские ветераны и волонтёры отправили гуманитарную помощь бойцам в Запорожскую область

Вчера, 15:14
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. В минувшие выходные

Геннадия Берстенёва и Романа Шамояна суд обязал отвечать по долгам «Элитстроя» личным имуществом

Вчера, 10:39
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление прокуратуры региона и привлёк бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой» к субсидиарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Как уточняет «ПроТамбов», речь идёт о бывшем генеральном

В Уварове завершили берегоукрепление у моста через Ворону

Вчера, 10:05
0
В городе Уварово завершены планово-предупредительные работы на мосту через реку Ворона. Как сообщили специалисты, основной задачей стало укрепление берега и защита опор мостового перехода от размыва. Заказчиком работ выступало ТОГКУ «Тамбовавтодор», подрядчиком — ООО «МОСТОСТРОЙ». Мероприятия

Жители Тамбовской области направили более 15 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным

21 декабря 2025
0
В 2025 году жители Тамбовской области направили в редакцию программы Итоги года с Владимиром Путиным более 15 тыс. обращений. Это примерно на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Как сообщается, в этот раз тамбовчан больше всего волновали вопросы социальных льгот, здравоохранения и поддержки ветеранов.

Ветеран СВО проходит стажировку в администрации Мичуринска по программе «Герои Тамбовщины»

21 декабря 2025
0
В Тамбовской области продолжается реализация региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», участниками которой стали 27 ветеранов специальной военной операции. Очный этап обучения завершился 9 ноября, после чего слушатели приступили к практической части — стажировкам под руководством

Сбербанк поддержал строительство зернового элеватора под Тамбовом за 600 млн рублей

20 декабря 2025
0
В Тамбовской области с рабочим визитом побывала делегация Сбербанка. Представители банка посетили группу компаний «Октябрьское», где реализуется один из крупнейших аграрных инфраструктурных проектов региона — строительство зернового элеватора в посёлке Селезнёвский. Делегацию возглавил

Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса

20 декабря 2025
0
В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был

В Тамбовской области расширили меры поддержки ветеранов СВО

19 декабря 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым. Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в

Облдума утвердила бюджет Тамбовской области на 2026 год с дефицитом 5,5 млрд рублей

19 декабря 2025
0
Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании 19 декабря приняли во втором чтении закон о бюджете региона на 2026 год. Прогнозируемые доходы областной казны составят 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб., дефицит бюджета запланирован на уровне 5,5 млрд руб. Как отметил председатель Тамбовской

После обращения к Путину тамбовчанам пообещали капремонт «пентагона» — но только в 2027 году

19 декабря 2025
0
Жители крупнейшего жилого дома Тамбова — так называемого «пентагона» на улице Чичканова, 131 — вновь обратились на прямую линию к Президенту России Владимиру Путину, заявив о критическом состоянии здания и многолетнем бездействии чиновников. По их словам, капитального ремонта фасада дом ждёт уже

Общественники просят гордуму лишить Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова

19 декабря 2025
0
В Тамбовскую городскую Думу на имя её председателя Константина Кутейникова направлено обращение с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания Почётного гражданина Тамбова. Документ, как сообщает деловое издание «Вердикт», имеется в распоряжении редакции. Авторы обращения

Евгений Первышов провёл приём участников и ветеранов СВО в фонде «Защитники Отечества»

18 декабря 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл личный приём граждан на площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он пообщался с участниками и ветеранами специальной военной операции, рассмотрев четыре обращения. Как сообщается, основные вопросы, с которыми

Подрядчика из Башкирии внесли в чёрный список из-за срыва капремонта соццентра под Тамбовом

18 декабря 2025
0
Управление ФАС по Тамбовской области включило ООО «МД-АРТ ГРУПП» из Республики Башкортостан в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стал срыв государственного контракта на капитальный ремонт центра социальной помощи «Жемчужина леса» в Тамбовском районе. Как следует из данных на портале

В Тамбовской области создали Совет по демографической и семейной политике

18 декабря 2025
0
В Тамбовской области создан Совет по демографической и семейной политике. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Первышов. Руководителем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. В состав совета вошли представители профильных органов власти — министерств

Экс-заведующую детсадом в Тамбовском районе уволили «по утрате доверия» после приговора суда

18 декабря 2025
0
Прокуратура Тамбовского района добилась изменения основания увольнения бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения, признанной виновной в мошенничестве с бюджетными средствами. Речь идёт о расторжении трудового договора в связи с утратой доверия. Как установила прокурорская проверка,

Директору «ДСУ-2» продлили арест по делу о мошенничестве на сотни миллионов

17 декабря 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова продлил срок содержания под стражей директору ЗАО «ДСУ-2» Роману Зудину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил корреспонденту «ПроТамбова», мера пресечения продлена сразу на четыре месяца — до 14 апреля 2026 года включительно. Ранее, в

Суд поддержал отказ от контракта на ремонт моста через Разазовку

17 декабря 2025
0
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тамбовской области, которым было признано незаконным решение регионального управления ФАС, принятое в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта на капитальный ремонт моста через реку Разазовку

С «Токарёвской птицефабрики» суд взыскали почти 2,9 млн руб. за массовую гибель рыбы

17 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры к ООО «Токарёвская птицефабрика» о возмещении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Решение было принято на судебном заседании, состоявшемся сегодня. Как сообщил присутствовавший в суде главный редактор делового издания

Первая телевизионная лига КВН переезжает в Тамбовскую область

17 декабря 2025
0
Тамбовская область станет площадкой для проведения игр Первой телевизионной лиги КВН в 2026–2028 годах. Соответствующий меморандум подписали глава региона Евгений Первышов и руководитель Международного союза КВН Александр Масляков. Согласно договорённостям, Международный союз КВН возьмёт на себя

В Уварове эвакуировали лицей и кадетский корпус из-за письма о минировании

16 декабря 2025
0
В Уварове 15 декабря экстренные службы проверили здания лицея и кадетского корпуса после анонимного сообщения о возможном минировании. Письмо с угрозой поступило на электронную почту в тот же день. После получения информации из образовательных учреждений были эвакуированы педагоги и учащиеся. На
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги