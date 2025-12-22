В Тамбове после реконструкции вновь зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечная слава» Комментариев: 0



В церемонии приняли участие глава Тамбовской области Евгений Первышов, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Тамбова Серафим Жмылёв, а также участники специальной военной операции Андрей Руденко и Денис Воротников. Именно им было доверено вновь зажечь Вечный огонь.



Торжественное открытие обновлённого мемориала прошло с участием подразделений Вооружённых сил России, кадетских классов и отрядов Юнармии. Несмотря на морозную погоду, почтить память павших пришли сотни жителей города.



Выступая на церемонии, Евгений Первышов подчеркнул символическое значение события. «В этом году мы праздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот год Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был объявлен Годом защитника Отечества. И именно в этом году мы взяли на себя обязательство выполнить реставрационные работы на этом памятном месте. Вечный огонь — это символ памяти великого подвига нашего Отечества, нашего воинства. И мы, благодарные потомки, свои обещания выполнили», — сказал глава региона.



По информации правительства области, в ходе реконструкции были отремонтированы кровля кольца мемориала, стереобат и колонны, восстановлены железобетонные панели и бронзовые элементы — буквы, ветви Славы и звезда. Появилось звуковое оформление, архитектурно-художественная подсветка и точечная подсветка тротуарной плитки, отреставрированы «факелы» и 14 тумб с землёй из городов-героев.



Реконструкция мемориала началась в июле 2025 года. Подрядчиком работ выступило ООО «Арх-Проект», ставшее единственным участником торгов. Стоимость контракта составила чуть более 120 млн рублей. Завершить работы изначально планировалось к середине июля, однако первые два аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок.



