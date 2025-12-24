Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

» » » За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки

За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки

Сегодня, 19:49
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что немаловажно для центра города, без очередного жилого дома.

На встрече с журналистами 25 декабря глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что собственник земли готовится к получению разрешения на строительство, однако первоначальные планы застройки были серьёзно пересмотрены.

По словам городского главы, владелец участка неоднократно приходил в администрацию с разными концепциями. Среди них — варианты с многоквартирным домом или комбинированным зданием, где жильё располагалось бы над коммерческими и общественными помещениями. Такой сценарий, по сути, означал бы очередное уплотнение центра.

Городские власти эту идею поддерживать не стали. Как отметил Максим Косенков, от строительства жилья на данном участке администрация отказалась принципиально. После серии обсуждений и переговоров стороны пришли к компромиссу: за «Кристаллом» планируется разместить исключительно общественный объект.

Речь идёт об оздоровительном комплексе с бассейнами. «Всё же сейчас о здоровье больше стали думать, и это правильно. Мы эту идею стали поддерживать», — подчеркнул глава администрации.

По предварительной концепции комплекс будет состоять из двух зданий. При этом городские власти сразу обозначили ещё одно обязательное условие — наличие подземного паркинга. Наземных парковочных мест в этой части города практически нет, тогда как нагрузка на территорию, особенно во время массовых мероприятий во Дворце спорта, остаётся высокой.

Если проект будет реализован в заявленном виде, в центре Тамбова может появиться редкое для местной практики сочетание: общественный спортивный объект с бассейнами и парковкой — без высотной застройки, которая давно вызывала опасения у горожан.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Строителе завершают запуск станции очистки воды: власти обещают решить пр ...

Депутат заявил, что администрация обязана убирать городские земли

Максим Косенков анонсировал пересмотр маршрутной сети и новую транспортную ...

Общественники выступили против застройки территории бывшей усадьбы Боратынс ...

Коммунальщики Тамбова заплатили свыше 2,2 млн рублей штрафов за неубранные ...

В Тамбове построят элитный жилой комплекс с набережной и пляжем



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки

Сегодня, 19:49
0
В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что

Водителя, сбившему насмерть школьника у здания «Водоканала», заключили под домашний арест

Сегодня, 17:05
0
Октябрьский районный суд Тамбова избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Камри», сбившему насмерть 8-летнего мальчика у здания тамбовского «Водоканала» на улице Тулиновской. Как сообщили в суде, по итогам рассмотрения ходатайства следствия обвиняемому назначен домашний арест. Трагедия

Московская компания оспаривает включение в реестр недобросовестных поставщиков в Тамбовской области

Сегодня, 16:04
0
Московское ООО Научно-испытательный центр строительных материалов и конструкций («НИЦ СМК») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к УФАС России по Тамбовской области, оспаривая решение антимонопольного органа о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Исковое

Максим Косенков назвал крайний срок завершения ремонта коллектора на Набережной

Сегодня, 12:00
0
На прошедшей пресс-конференции главы администрации Тамбова Максима Косенкова журналисты вновь подняли один из самых болезненных для города вопросов — сроки завершения ремонта канализационного коллектора на Набережной. Как сообщает деловое издание «Вердикт», вопрос о ходе работ задал главный

В Строителе завершают запуск станции очистки воды: власти обещают решить проблему «ржавых кранов»

Вчера, 20:08
0
Власти Тамбова в конце года отчитались о ходе решения многолетней проблемы качества холодного водоснабжения в посёлке Строитель, на которую местные жители жаловались годами. По словам горожан, из кранов нередко текла вода, больше похожая по цвету на «пепси-колу», чем на питьевую. Как сообщил глава

Максим Косенков анонсировал пересмотр маршрутной сети и новую транспортную стратегию Тамбова

Вчера, 19:38
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков 25 декабря провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов, в том числе о развитии городского транспорта — одной из самых острых тем для жителей областного центра. По словам Максима Косенкова, в настоящее время в регионе совместно

Область требует от администрации Тамбова вернуть 15 млн рублей за благоустройство

Вчера, 12:00
0
Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Тамбова о взыскании 15 млн руб. Средства были выделены муниципалитету в виде субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды. Как следует из

В Тамбовской области прошло первое заседание Совета по демографической и семейной политике

Вчера, 09:45
0
В Тамбовской области состоялось первое заседание Совета по демографической и семейной политике, созданного распоряжением главы региона Евгения Первышова всего неделю назад. Председателем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. Как сообщает деловое издание «Вердикт», редактор

Топ-менеджеры АПК Тамбовской области вошли в число лучших в отраслевом рейтинге «Соль земли»

24 декабря 2025
0
Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров в агропромышленном комплексе.

Ксения Абалина покинула пост директора «РКС-Тамбов»

24 декабря 2025
0
Директор ООО «РКС-Тамбов» Ксения Абалина сегодня подала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об уходе подтвердили как в самой тамбовской компании, так и в головной структуре — РКС-Холдинг. В пресс-службе РКС-Тамбов сообщили, что временно руководство предприятием возложено на

У двух тамбовских производителей мяса выявили сальмонеллу при экспортных поставках

24 декабря 2025
0
Россельхознадзор временно ограничил экспорт продукции тамбовского ООО «Токарёвская птицефабрика». Причиной стало повторное выявление нарушений требований безопасности: в пробах замороженного мяса птицы, исследованных в Казахстане, обнаружены сальмонеллы. Кроме того, ведомство усилило лабораторный

В Тамбове после реконструкции вновь зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечная слава»

24 декабря 2025
0
В Тамбове 23 декабря после масштабной реконструкции состоялась церемония возвращения Вечного огня на мемориале «Вечная слава» на Соборной площади. Как сообщили в правительстве региона, мероприятие стало финальным событием Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В

В Тамбове у здания «Водоканала» автомобиль насмерть сбил 8-летнего ребёнка

23 декабря 2025
0
В Тамбове днём произошла смертельная авария с участием ребёнка. Около 14 часов у административного здания Водоканала («РКС-Тамбов») на улице Тулиновской, 5 автомобиль «Тойота Камри» сбил 8-летнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции, за

Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову

23 декабря 2025
0
Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Арест продлён ещё на три месяца — до 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Под стражей до той же даты останется и второй фигурант дела — Александр Соломатин, ранее

Слухи об отставке Ксении Абалиной в «РКС-Тамбов» пока не подтверждаются

23 декабря 2025
0
В Тамбове обсуждают возможную отставку управляющего директора ООО «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Тамбов Главное», где со ссылкой на источники сообщается, что кадровое решение может быть принято уже в январе. Главный редактор делового издания «Вердикт»

Гордума утвердила бюджет Тамбова на 2026 год с профицитом

23 декабря 2025
0
Тамбовской городской Думой согласован бюджет областного центра на 2026 год. Доходы города определены в объёме 10,9 млрд руб., расходы — 10,7 млрд руб., что формирует профицит порядка 225 млн руб. Как следует из пояснительных материалов, основная нагрузка по расходам в следующем году ляжет на

В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова

22 декабря 2025
0
В школе № 18 имени Э. Д. Потапова в Тамбове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Эдуарда Потапова — уроженца Мичуринска, фронтовика и педагога, чьё имя носит образовательное учреждение. Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой

Мичуринские ветераны и волонтёры отправили гуманитарную помощь бойцам в Запорожскую область

22 декабря 2025
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. В минувшие выходные

Геннадия Берстенёва и Романа Шамояна суд обязал отвечать по долгам «Элитстроя» личным имуществом

22 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление прокуратуры региона и привлёк бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой» к субсидиарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Как уточняет «ПроТамбов», речь идёт о бывшем генеральном

В Уварове завершили берегоукрепление у моста через Ворону

22 декабря 2025
0
В городе Уварово завершены планово-предупредительные работы на мосту через реку Ворона. Как сообщили специалисты, основной задачей стало укрепление берега и защита опор мостового перехода от размыва. Заказчиком работ выступало ТОГКУ «Тамбовавтодор», подрядчиком — ООО «МОСТОСТРОЙ». Мероприятия

Жители Тамбовской области направили более 15 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным

21 декабря 2025
0
В 2025 году жители Тамбовской области направили в редакцию программы Итоги года с Владимиром Путиным более 15 тыс. обращений. Это примерно на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Как сообщается, в этот раз тамбовчан больше всего волновали вопросы социальных льгот, здравоохранения и поддержки ветеранов.
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги