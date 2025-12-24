За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки Комментариев: 0



На встрече с журналистами 25 декабря глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что собственник земли готовится к получению разрешения на строительство, однако первоначальные планы застройки были серьёзно пересмотрены.



По словам городского главы, владелец участка неоднократно приходил в администрацию с разными концепциями. Среди них — варианты с многоквартирным домом или комбинированным зданием, где жильё располагалось бы над коммерческими и общественными помещениями. Такой сценарий, по сути, означал бы очередное уплотнение центра.



Городские власти эту идею поддерживать не стали. Как отметил Максим Косенков, от строительства жилья на данном участке администрация отказалась принципиально. После серии обсуждений и переговоров стороны пришли к компромиссу: за «Кристаллом» планируется разместить исключительно общественный объект.



Речь идёт об оздоровительном комплексе с бассейнами. «Всё же сейчас о здоровье больше стали думать, и это правильно. Мы эту идею стали поддерживать», — подчеркнул глава администрации.



По предварительной концепции комплекс будет состоять из двух зданий. При этом городские власти сразу обозначили ещё одно обязательное условие — наличие подземного паркинга. Наземных парковочных мест в этой части города практически нет, тогда как нагрузка на территорию, особенно во время массовых мероприятий во Дворце спорта, остаётся высокой.



Если проект будет реализован в заявленном виде, в центре Тамбова может появиться редкое для местной практики сочетание: общественный спортивный объект с бассейнами и парковкой — без высотной застройки, которая давно вызывала опасения у горожан. В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что немаловажно для центра города, без очередного жилого дома.На встрече с журналистами 25 декабря глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что собственник земли готовится к получению разрешения на строительство, однако первоначальные планы застройки были серьёзно пересмотрены.По словам городского главы, владелец участка неоднократно приходил в администрацию с разными концепциями. Среди них — варианты с многоквартирным домом или комбинированным зданием, где жильё располагалось бы над коммерческими и общественными помещениями. Такой сценарий, по сути, означал бы очередное уплотнение центра.Городские власти эту идею поддерживать не стали. Как отметил Максим Косенков, от строительства жилья на данном участке администрация отказалась принципиально. После серии обсуждений и переговоров стороны пришли к компромиссу: за «Кристаллом» планируется разместить исключительно общественный объект.Речь идёт об оздоровительном комплексе с бассейнами. «Всё же сейчас о здоровье больше стали думать, и это правильно. Мы эту идею стали поддерживать», — подчеркнул глава администрации.По предварительной концепции комплекс будет состоять из двух зданий. При этом городские власти сразу обозначили ещё одно обязательное условие — наличие подземного паркинга. Наземных парковочных мест в этой части города практически нет, тогда как нагрузка на территорию, особенно во время массовых мероприятий во Дворце спорта, остаётся высокой.Если проект будет реализован в заявленном виде, в центре Тамбова может появиться редкое для местной практики сочетание: общественный спортивный объект с бассейнами и парковкой — без высотной застройки, которая давно вызывала опасения у горожан.



