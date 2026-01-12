Администрация Тамбова подвела итоги новогодних каникул и обсудила проблемы уборки и ЖКХ Комментариев: 0



Как отметил руководитель администрации, для служб жизнеобеспечения праздничные дни фактически не были выходными. Ситуацию осложнили сложные погодные условия: в первые дни января в Тамбове выпало около полутора месячных норм осадков, при этом значительная часть дней сопровождалась переходами температуры через ноль. Это существенно затруднило расчистку улиц, тротуаров и проезжей части.



В приоритете, по словам Максима Косенкова, остаётся уборка и вывоз снега в местах, где он мешает движению транспорта и пешеходов. Этой задаче городские службы уделяют особое внимание.



На планёрке также рассмотрели ряд проблемных вопросов в сфере ЖКХ. В частности, обсуждались аварии на линиях электропередачи в посёлке Первомайский, селе Бокино и Трегуляе, а также нестабильное горячее водоснабжение в районе МЖК, связанное с работой котельной на улице Астраханской. Блоку жилищно-коммунального хозяйства поручено оперативно устранить выявленные неполадки.



Отдельно было подчёркнуто значение информирования жителей о ходе уборки улиц. Глава администрации поручил максимально открыто публиковать графики работы дорожных служб в социальных сетях и СМИ, чтобы горожане заранее знали о проведении комплексной расчистки улиц, включая парковочные карманы и заездные площадки.



Обсудили и ситуацию с уборкой дворов. По наблюдениям городских властей, в тех дворах, где жители заранее договариваются о времени работ через группы территориальных управлений и убирают автомобили, процесс проходит заметно эффективнее.



В завершение планёрки Максим Косенков обратился к тамбовчанам с просьбой содействовать городским службам. В условиях сложной зимней обстановки он рекомендовал оставлять в припаркованных автомобилях контактные номера телефонов, чтобы при необходимости специалисты могли оперативно связаться с владельцами транспорта и быстрее проводить уборку. Глава администрации Тамбова Максим Косенков 12 января провёл первую в 2026 году общегородскую планёрку. Основной темой стали итоги работы городских служб в период новогодних каникул и текущие проблемные вопросы.Как отметил руководитель администрации, для служб жизнеобеспечения праздничные дни фактически не были выходными. Ситуацию осложнили сложные погодные условия: в первые дни января в Тамбове выпало около полутора месячных норм осадков, при этом значительная часть дней сопровождалась переходами температуры через ноль. Это существенно затруднило расчистку улиц, тротуаров и проезжей части.В приоритете, по словам Максима Косенкова, остаётся уборка и вывоз снега в местах, где он мешает движению транспорта и пешеходов. Этой задаче городские службы уделяют особое внимание.На планёрке также рассмотрели ряд проблемных вопросов в сфере ЖКХ. В частности, обсуждались аварии на линиях электропередачи в посёлке Первомайский, селе Бокино и Трегуляе, а также нестабильное горячее водоснабжение в районе МЖК, связанное с работой котельной на улице Астраханской. Блоку жилищно-коммунального хозяйства поручено оперативно устранить выявленные неполадки.Отдельно было подчёркнуто значение информирования жителей о ходе уборки улиц. Глава администрации поручил максимально открыто публиковать графики работы дорожных служб в социальных сетях и СМИ, чтобы горожане заранее знали о проведении комплексной расчистки улиц, включая парковочные карманы и заездные площадки.Обсудили и ситуацию с уборкой дворов. По наблюдениям городских властей, в тех дворах, где жители заранее договариваются о времени работ через группы территориальных управлений и убирают автомобили, процесс проходит заметно эффективнее.В завершение планёрки Максим Косенков обратился к тамбовчанам с просьбой содействовать городским службам. В условиях сложной зимней обстановки он рекомендовал оставлять в припаркованных автомобилях контактные номера телефонов, чтобы при необходимости специалисты могли оперативно связаться с владельцами транспорта и быстрее проводить уборку.



