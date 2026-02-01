|
Подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского РОВД оставили под стражей
Вчера, 16:04
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский областной суд подтвердил арест двух подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом 26 лет назад. Апелляционная инстанция отказалась смягчить меру пресечения, оставив фигурантов под стражей.
Защита и один из подозреваемых просили изменить содержание под стражей на более мягкую меру, однако суд, рассмотрев жалобы 30 января и 2 февраля 2026 года, поддержал позицию следствия и суда первой инстанции.
Убийство Валерия Джураева произошло 13 апреля 2000 года в Тамбове. По версии следствия, преступление было тщательно спланировано: предполагаемые исполнители несколько месяцев проживали на конспиративных квартирах, следили за милицейским начальником и подбирали оружие и транспорт.
В день убийства Джураева обстреляли из автоматического оружия, когда он выходил из областной больницы и сел в свой автомобиль. Полковник получил смертельные ранения и скончался на месте. Преступники скрылись, а позже использованный ими автомобиль был найден сожжённым в одном из дворов.
Расследование этого резонансного преступления долгое время оставалось приостановленным. В последние месяцы дело получило новый ход: были задержаны подозреваемые, в том числе в Самаре. Ранее сообщалось, что следствие проверяет возможную причастность к организации убийства бывшего высокопоставленного представителя спортивных кругов.
Расследование уголовного дела продолжается.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.