В Тамбове оставили под стражей директора техникума по делу о фиктивном обучении мигрантов
Вчера, 19:07
Тамбовский областной суд не стал смягчать меру пресечения директору кооперативного техникума Тамбовского облпотребсоюза, обвиняемому в организации незаконной миграции. Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Тамбова о продлении срока содержания под стражей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области.
По данным следствия, руководитель учебного заведения и гражданин Республики Узбекистан организовали фиктивное зачисление на очное обучение как минимум 43 иностранных граждан. Фактически указанные лица в учебном процессе участия не принимали, однако использовали документы техникума для легализации своего пребывания в России.
Решение о продлении ареста было принято судом первой инстанции 18 декабря 2025 года — срок содержания под стражей продлили на два месяца. Защита настаивала на замене ареста на домашний, однако с этим доводом суды не согласились.
14 января 2026 года областной суд, рассмотрев апелляцию, пришёл к выводу, что оснований для изменения меры пресечения нет. В суде указали, что при принятии решения учитывались тяжесть предъявленного обвинения и сведения о личности обвиняемых.
