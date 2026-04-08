|
Хоботово и Платоновку могут признать населёнными пунктами трудовой славы
Вчера, 20:08
В Тамбовской области сразу два населённых пункта могут получить почётное звание «Населённый пункт трудовой славы». Соответствующий проект постановления правительство региона внесло в областную думу.
Речь идёт о посёлке Хоботово Первомайского округа и селе Платоновка Рассказовского округа. Как указано в документе, звание предлагается присвоить «за трудовой героизм жителей», проявленный в годы Великой Отечественной войны.
Проект уже получил поддержку комиссии по наградам и премиям Тамбовской области — её заседание состоялось 2 апреля. Теперь окончательное решение предстоит принять депутатам областной думы.
В пояснительной записке отмечается, что наградные материалы были подготовлены и представлены в установленном порядке, а само решение не потребует дополнительных расходов бюджета.
Оба населённых пункта сыграли заметную роль в обеспечении фронта.
Посёлок Хоботово в годы войны был важным тыловым узлом. Здесь действовала железнодорожная станция, через которую проходило снабжение, работал эвакогоспиталь и размещались объекты военной инфраструктуры. Значимость территории подтверждается и тем, что станция становилась целью немецкой авиации.
Село Платоновка также выполняло функции тылового обеспечения. Оно было связано с работой железной дороги, сбором и отправкой помощи для армии. Кроме того, в 1942 году здесь использовался аэродромный узел: через Платоновку перебрасывались авиаполки, задействованные в боях на Сталинградском направлении.
В случае принятия постановления звание будет присвоено со дня его официального вступления в силу.
