Власти Мичуринска установили бетонные укрытия для жителей
В Мичуринске появились первые укрытия на случай ракетной опасности. О размещении защитных конструкций сообщил глава города Максим Харников.
Бетонные укрытия установлены на Липецком шоссе и улице Лермонтова. По словам мэра, объекты предназначены для экстренного укрытия населения при возникновении угрозы.
Максим Харников отдельно обратился к жителям с просьбой бережно относиться к новым сооружениям и не использовать их не по назначению.
— Прошу воспринимать установку этих объектов со всей серьёзностью — это не общественные туалеты и не места для распития спиртных напитков, — заявил глава города.
Он также подчеркнул, что за порчу укрытий и нарушение общественного порядка виновные будут привлекаться к ответственности.
Как отметил Харников, это первые подобные сооружения в Мичуринске, установленные для обеспечения безопасности горожан.
