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Ещё один старинный дом в центре Тамбова может стать памятником культурного наследия

28 июня 2026
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В Тамбове ещё одно историческое здание может получить статус объекта культурного наследия федерального реестра. Речь идёт о жилом доме № 3 по улице Кронштадтской, который сейчас числится выявленным объектом культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза признала обоснованным включение здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Заказчиком исследования выступил Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области.

Одноэтажный деревянный дом был построен во второй половине XIX века. Изначально он располагался на улице Покровской (ныне Кронштадтской). В разное время владельцами дома были семья протоиерея Матвея Савостьянова и помощник присяжного поверенного Михаил Орлов.

Эксперты предлагают включить здание в государственный реестр под названием «Городская усадьба Савостьяновых. Главный дом». Кроме того, в дальнейшем специалисты считают целесообразным исследовать ещё два сохранившихся строения усадьбы, чтобы поставить под охрану уже весь исторический ансамбль.

Дом представляет интерес не только своей историей, но и архитектурой. Главный фасад украшен деревянной пропильной резьбой: сохранились широкий резной фриз, декоративные наличники с профилированными карнизами, поясками, «сухариками», свесами и стрельчатыми завершениями.

Если рекомендации экспертов будут поддержаны, число объектов культурного наследия в историческом центре Тамбова пополнится ещё одним памятником архитектуры XIX века.
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