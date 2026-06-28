|
Студенты Строгановского университета помогут обновить агропромышленный объект в Тамбовской области
Вчера, 11:30
Комментариев: 0
Версия для печати
АО «Октябрьское» и Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого студенты разработают проект реновации офисного здания на производственной базе «Селезни» в Тамбовской области. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Документ подписали на площадке Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Проект стал продолжением сотрудничества, начавшегося весной этого года во время форсайт-сессии «Дизайн: промышленность и эстетика». Тогда преподаватели и студенты Строгановского университета посетили производственную базу группы компаний «Октябрьская», изучили инфраструктуру предприятия и определили направления для будущей работы.
Перед подписанием соглашения в Тамбове также прошёл творческий хакатон, посвящённый городской среде и архитектурной идентичности областного центра. В нём приняли участие преподаватели и студенты одного из ведущих художественно-промышленных вузов страны.
Теперь будущие архитекторы и дизайнеры будут работать уже с реальным производственным объектом. В день подписания соглашения они представили руководству АО «Октябрьское» первые концепции обновления административного здания в посёлке совхоза «Селезнёвский».
«Для нас этот проект — возможность выйти за рамки учебной аудитории и работать с реальным промышленным объектом, который имеет свою историю, контекст и функциональные ограничения», — отметила директор Центра компетенций, карьеры и коммуникаций Строгановского университета Елизавета Рыжкина.
В компании подчёркивают, что сотрудничество с ведущими российскими вузами является частью стратегии по модернизации агропромышленной инфраструктуры. Ожидается, что дипломные проекты студентов станут основой для реального обновления производственной площадки.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.