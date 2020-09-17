Александр Никитин потерял 30% на выборах в Тамбове Комментариев: 0 Калужанин отужинает, а туляк и так спать ляжет, а тамбовчанин миллион за воду заплатит!

Народная мудрость



В 2020 году действующий Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во второй раз победил на выборах, но уровень его поддержки заметно снизился. Сильнее всего рейтинг Никитина упал в городах за исключением Мичуринска. По сравнению с губернаторскими выборами 2015 года Александр Никитин в целом по области потерял более 6%, а в Тамбове снижение поддержки превысило 30%.



Напомню, что поправки в Конституцию в Тамбовской области поддержали 87,41% участников голосования; на выборах Президента России в 2018 году за Владимира Путина проголосовали 81,81% тамбовских избирателей.



Города

Очевидно, что в Тамбовской области сохраняется электоральный разлом между двумя наиболее крупными городами, жители которых по-разному смотрят на политическое будущее региона. Жители Тамбова хотят другого губернатора, а сельские жители и мичуринцы согласны остаться с Никитиным. Действующий губернатор набрал меньше 50% голосов только в Тамбове. В других наиболее крупных муниципалитетах (г. Мичуринск, Тамбовский район, Мичуринский район, г. Рассказово, г. Моршанск, г. Кирсанов) Никитин получил более 50% голосов избирателей.



В Рассказово за Александра Никитина в 2015 году проголосовали 74,88% избирателей, в 2020 году всего 52,37%. В Моршанске Никитина в 2015 году поддержали 75,17% избирателей, а в 2020 году 68,84%. В Котовске в 2015 году поддержка Никитина составила 83,96%, в 2020 году – 77,06%. В Кирсанове в 2015 году было 89,50%, в 2020 году – 77,87%. В Мичуринске поддержка Никитина за 5 лет выросла с 92,92% до 95,17%.



Почему Никитин не победил в Тамбове?

Давайте будем честны с самими собой! В условиях отсутствия агитационной работы со стороны конкурентов в столице региона действующий губернатор набирает 40%. Альтернативные сильные кандидаты не могли принять участия в выборах из-за муниципального фильтра.



Разумеется, в Тамбове есть люди, которые не замечают роста тарифов на водоснабжение и вывоз мусора, но большинство жителей города запомнили запредельную наглость поставщиков услуг, которые диктуют свои условия. Кто их допустил к работе в Тамбове? У большинства тамбовчан зарплата не превышает 20-30 тысяч рублей в месяц. За последние 5 лет тамбовчане стали жить скромнее, даже беднее. Зачем голосовать на выборах за человека, который сделал вас беднее? Зачем голосовать на выборах в городскую Думу за политическую партию, членом которой является этот человек?



За последние 5 лет возраст интернет-пользователей в Тамбовской области стал старше. Тамбовчане средних и старших возрастных групп начали активнее пользоваться интернетом, где можно узнать информацию о реальном, а не парадном положении дел



2020 – 20__гг.

Нельзя говорить, что при Александре Никитине период 2015-2020 гг. был провальным, но реального улучшения жизни по сравнению с периодом губернаторства Олега Бетина 1999-2015 гг. не произошло. Это серьезная претензия к действующему губернатору. Высока вероятность, что при Никитине внутриэлитные противоречия в Тамбовской области будут углубляться. Это означает, что новым губернатором региона может быть «варяг», которому предстоит быть судьей схватки бульдогов под ковром.



Владислав Федоров В 2020 году действующий Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во второй раз победил на выборах, но уровень его поддержки заметно снизился. Сильнее всего рейтинг Никитина упал в городах за исключением Мичуринска. По сравнению с губернаторскими выборами 2015 года Александр Никитин в целом по области потерял более 6%, а в Тамбове снижение поддержки превысило 30%.Напомню, что поправки в Конституцию в Тамбовской области поддержали 87,41% участников голосования; на выборах Президента России в 2018 году за Владимира Путина проголосовали 81,81% тамбовских избирателей.Очевидно, что в Тамбовской области сохраняется электоральный разлом между двумя наиболее крупными городами, жители которых по-разному смотрят на политическое будущее региона. Жители Тамбова хотят другого губернатора, а сельские жители и мичуринцы согласны остаться с Никитиным. Действующий губернатор набрал меньше 50% голосов только в Тамбове. В других наиболее крупных муниципалитетах (г. Мичуринск, Тамбовский район, Мичуринский район, г. Рассказово, г. Моршанск, г. Кирсанов) Никитин получил более 50% голосов избирателей.В Рассказово за Александра Никитина в 2015 году проголосовали 74,88% избирателей, в 2020 году всего 52,37%. В Моршанске Никитина в 2015 году поддержали 75,17% избирателей, а в 2020 году 68,84%. В Котовске в 2015 году поддержка Никитина составила 83,96%, в 2020 году – 77,06%. В Кирсанове в 2015 году было 89,50%, в 2020 году – 77,87%. В Мичуринске поддержка Никитина за 5 лет выросла с 92,92% до 95,17%.Давайте будем честны с самими собой! В условиях отсутствия агитационной работы со стороны конкурентов в столице региона действующий губернатор набирает 40%. Альтернативные сильные кандидаты не могли принять участия в выборах из-за муниципального фильтра.Разумеется, в Тамбове есть люди, которые не замечают роста тарифов на водоснабжение и вывоз мусора, но большинство жителей города запомнили запредельную наглость поставщиков услуг, которые диктуют свои условия. Кто их допустил к работе в Тамбове? У большинства тамбовчан зарплата не превышает 20-30 тысяч рублей в месяц. За последние 5 лет тамбовчане стали жить скромнее, даже беднее. Зачем голосовать на выборах за человека, который сделал вас беднее? Зачем голосовать на выборах в городскую Думу за политическую партию, членом которой является этот человек?За последние 5 лет возраст интернет-пользователей в Тамбовской области стал старше. Тамбовчане средних и старших возрастных групп начали активнее пользоваться интернетом, где можно узнать информацию о реальном, а не парадном положении дел в Тамбове и Тамбовской области. А люди среднего и старшего возраста ещё умеют думать, они не отполированы ЕГЭ.Нельзя говорить, что при Александре Никитине период 2015-2020 гг. был провальным, но реального улучшения жизни по сравнению с периодом губернаторства Олега Бетина 1999-2015 гг. не произошло. Это серьезная претензия к действующему губернатору. Высока вероятность, что при Никитине внутриэлитные противоречия в Тамбовской области будут углубляться. Это означает, что новым губернатором региона может быть «варяг», которому предстоит быть судьей схватки бульдогов под ковром.



