|
Гордума утвердила бюджет Тамбова на 2026 год с профицитом
Сегодня, 13:01
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовской городской Думой согласован бюджет областного центра на 2026 год. Доходы города определены в объёме 10,9 млрд руб., расходы — 10,7 млрд руб., что формирует профицит порядка 225 млн руб.
Как следует из пояснительных материалов, основная нагрузка по расходам в следующем году ляжет на социальные обязательства, содержание городской инфраструктуры и развитие коммунального хозяйства. Существенная часть средств предусмотрена на софинансирование участия Тамбова в федеральных и региональных программах, включая национальные проекты.
Всего в 2026 году запланировано финансирование трёх нацпроектов на сумму свыше 1,3 млрд руб. Это почти на 600 млн руб. больше, чем было предусмотрено в бюджете 2025 года.
В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в городе запланированы капитальные ремонты корпусов школ № 31 и № 33, а также центра образования № 13. На реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предполагается направить около 860 млн руб. Эти средства пойдут на благоустройство набережной реки Студенец на участке от улицы Советской до Рассказовского шоссе, расселение аварийного жилья и ремонт улично-дорожной сети.
Ещё 183 млн руб. предусмотрены по нацпроекту «Семья» — деньги намерены направить на капитальный ремонт детских садов «Возрождение» и № 62 «Огонёк».
В целом на содержание и обновление городского хозяйства в проекте бюджета зарезервировано около 2,5 млрд руб.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.