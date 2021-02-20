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На смену холодной погоде в Тамбов придёт потепление
Вчера, 09:20
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На следующей неделе в Тамбов придет потепление, правда, ближе к выходным. В среду нас еще будут ждать 30 градусные морозы, а вот в субботу днем потеплеет до 2 градусов тепла.
Вместе с повышением температур прогнозируются осадки в виде обильного снега и дождя.
Фото: Ольга Смыкова
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