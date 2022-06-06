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Водоканал обвинил депутата в распространении «уток»
Сегодня, 11:21
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Вчера председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров написал, что на пересечении улиц Маяковского и Подгорной в Тамбове из-за подтверждения на сетях из колодца обильно вытекает вода.
«Отмечу, что количество аварийных ситуаций лишь увеличивается, не говоря про провалы канализационных коллекторов по всему областному центру. Тем не менее, почти 20 лет назад, когда тамбовский водоканал отдавали на откуп «РКС», городу обещали полномасштабную модернизацию сетей. Впрочем, продолжают делать то же самое - обещать - и в рамках концессии», - написал Артем Александров.
В «РКС»-Тамбов» прокомментировали заявление депутата отметив, что сообщения в личных соцсетях народного избранника о наличии повреждения - обычная утка, водоканал ведет работы по замене запорной арматуры диаметром 150 на сетях водоснабжения из-за чего наблюдается вытекание воды из колодца. Аварийной ситуации по указанному адресу нет.
В тоже время в центральной диспетчерской Тамбова пояснили, что водоканал осуществил замену запорной арматуры Д=150, при открытии задвижки, сорвало хомут на патрубке. Снижено давление холодное водоснабжения по улицам: Мичуринская, Маяковского.
Похоже срыв хомута на патрубке, по мнению, водоканала это не аварийная ситуация, а «нормальный» рабочий процесс.
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