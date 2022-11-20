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«Вкусная пятница» от Россельхозбанка для сотрудников АО «Пигмент»
Вчера, 15:14
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Тамбовский региональный филиал 18 ноября организовал выездную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». В рамках проекта приобрести свою продукцию сотрудникам предприятия предлагали ИП Жиркова Е.А. (молочная продукция и сыры), ИП Раева В.В. (мясо птицы), ИП Корчагин Ю.Г. (рыба холодного и горячего копчения, красная икра), ООО «Рассказовские колбасы» (колбасные изделия), ИП Поминова И.А. (ремесленная пекарня «Баttон»).
Цель мини-ярмарки «Вкусная пятница» в том, что аграрии получают дополнительный способ реализации своей продукции и доступ к большой и заинтересованной аудитории, а гости ярмарки – возможность приобрести свежую натуральную продукцию напрямую у поставщика по приемлемым ценам.
«Вкусная пятница» — это мини-ярмарка, цель которой — продвижение натуральных продуктов питания от местных фермеров, возможность для них продвинуть свой бренд, привлечь новых клиентов. Все производители, принявшие участие в мероприятии, представлены на маркетплейсе фермерской продукции Свое Родное, на котором любой фермер может разместить свой продукт совершенно бесплатно и реализовывать его онлайн по всей России», - отметила директор Тамбовского филиала Елена Шарова.
Россельхозбанк приглашает организации и предприятия к сотрудничеству, а фермеров — зарегистрироваться на площадке Свое Родное и стать участниками «Вкусных пятниц».
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