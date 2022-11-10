«Вкусные пятницы» от Россельхозбанка знакомят тамбовчан с местными производителями Комментариев: 0



В эту пятницу сотрудникам предприятия предлагали молочную продукцию и сыры, мед, фруктово-ягодную и овощную консервацию местные производители: ИП Жиркова Е.А, ИП Глава КФХ Аверин А.В., СХПСК «Урожай».



«Сегодня Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Это не только предоставление качественных финансовых услуг, но и реализация небанковских проектов. Так, «Вкусные пятницы» направлены на помощь в продвижении фермерской продукции и расширении рынка сбыта для сельхозпредприятий. Стать участником ярмарок может любой фермер региона, оставив заявку на платформе Своё Родное», – отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



На «Вкусной пятнице» местные фермеры получают возможность представить посетителям свои товары, наладить прямую коммуникацию и расширить клиентскую базу. Для покупателей «Вкусная пятница» — это в первую очередь возможность приобрести натуральные продукты без дополнительных наценок напрямую от производителя.



Проект «Вкусная пятница» реализуется в Тамбовской области с апреля 2022 года. За это время мини-ярмарка прошла не только в стенах Россельхозбанка, но и на предприятиях Тамбовской области. Расширился и ассортимент продукции, продаваемой на импровизированной ярмарке: особым спросом пользуются хлебобулочные изделия, мясная и колбасная продукция, выпечка и десерты, консервация и паштеты, молочная продукция и сыры.



Фото взято из shutterstock.





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119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3. Тамбовский филиал Россельхозбанка 11 ноября провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ производителем органических пигментов, оптических отбеливателей, сульфаминовой кислоты – всего свыше 350 наименований высококачественной продукции.В эту пятницу сотрудникам предприятия предлагали молочную продукцию и сыры, мед, фруктово-ягодную и овощную консервацию местные производители: ИП Жиркова Е.А, ИП Глава КФХ Аверин А.В., СХПСК «Урожай».– отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.На «Вкусной пятнице» местные фермеры получают возможность представить посетителям свои товары, наладить прямую коммуникацию и расширить клиентскую базу. Для покупателей «Вкусная пятница» — это в первую очередь возможность приобрести натуральные продукты без дополнительных наценок напрямую от производителя.Проект «Вкусная пятница» реализуется в Тамбовской области с апреля 2022 года. За это время мини-ярмарка прошла не только в стенах Россельхозбанка, но и на предприятиях Тамбовской области. Расширился и ассортимент продукции, продаваемой на импровизированной ярмарке: особым спросом пользуются хлебобулочные изделия, мясная и колбасная продукция, выпечка и десерты, консервация и паштеты, молочная продукция и сыры.Фото взято из shutterstock.Реклама. АО «Россельхозбанк»Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015ИНН 7725114488ОГРН 1027700342890Юридический адрес:119034, Россия, г. Москва, Гагаринский пер., д.3.



