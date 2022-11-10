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«Вкусные пятницы» от Россельхозбанка знакомят тамбовчан с местными производителями
Вчера, 17:06
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Тамбовский филиал Россельхозбанка 11 ноября провел выездную фермерскую мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». Предприятие, общая численность сотрудников которого составляет 1600 человек, является единственным в России и СНГ производителем органических пигментов, оптических отбеливателей, сульфаминовой кислоты – всего свыше 350 наименований высококачественной продукции.
В эту пятницу сотрудникам предприятия предлагали молочную продукцию и сыры, мед, фруктово-ягодную и овощную консервацию местные производители: ИП Жиркова Е.А, ИП Глава КФХ Аверин А.В., СХПСК «Урожай».
«Сегодня Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Это не только предоставление качественных финансовых услуг, но и реализация небанковских проектов. Так, «Вкусные пятницы» направлены на помощь в продвижении фермерской продукции и расширении рынка сбыта для сельхозпредприятий. Стать участником ярмарок может любой фермер региона, оставив заявку на платформе Своё Родное», – отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
На «Вкусной пятнице» местные фермеры получают возможность представить посетителям свои товары, наладить прямую коммуникацию и расширить клиентскую базу. Для покупателей «Вкусная пятница» — это в первую очередь возможность приобрести натуральные продукты без дополнительных наценок напрямую от производителя.
Проект «Вкусная пятница» реализуется в Тамбовской области с апреля 2022 года. За это время мини-ярмарка прошла не только в стенах Россельхозбанка, но и на предприятиях Тамбовской области. Расширился и ассортимент продукции, продаваемой на импровизированной ярмарке: особым спросом пользуются хлебобулочные изделия, мясная и колбасная продукция, выпечка и десерты, консервация и паштеты, молочная продукция и сыры.
Фото взято из shutterstock.
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