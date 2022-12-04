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В Пригородном лесу закончен очередной этап благоустройства экотропы к Святовскому озеру
Сегодня, 10:54
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В Пригородном лесу завершился ещё один этап благоустройства экотропы к Святовскому озеру. Качество работ проверили представители областных департамента туризма и управления лесами, а также простые тамбовчане.
На тропе вдоль болотистой местности появилось перекрытие из досок протяжённостью в 350 метров. Трёхкилометровый и пятикилометровый маршруты обозначали синими и жёлтыми навигационными стрелками, а сама тропа была расчищена от валежника и сухостоя.
Рабочие также оборудовали шесть зон отдыха с лавочками и урнами, установили информационные стенды и добавили кормушки для птиц и белок. В дальнейшем организаторы хотят устроить на экотропе спортивные площадки и пункты проката спортинвентаря.
По мнению властей, все эти меры помогут увеличить приток туристов в Тамбовскую область. Напомним, Святовское озеро давно вызывает общественный интерес: оно имеет почти идеально круглую форму (объясняемую метеоритным происхождением), населено многими видами животных, а также связывается с различными мистическими легендами.
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