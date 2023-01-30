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Вступило в силу постановление суда о привлечении депутата за встречу с гражданами
Сегодня, 09:28
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Тамбовский областной суд за 4 минуты рассмотрел жалобу депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова на штраф Тамбовского районного суда по ч. 2 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений в рамках режима повышенной готовности), которое выразилось в участии во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к Тамбову.
Доводы Александрова, что участвовать во встречах с гражданами не право, а обязанность депутата, и исполнение полномочий народного избранника не может являться нарушением КоАП РФ, не привели к изменению постановления суда. Тамбовский областной суд подтвердил, что встреча депутата с гражданами в условиях коронавирусных ограничений — это административное правонарушение. Решение вступило в законную силу.
Стоит отметить, что по аналогичной теме за день до Александрова встречу провёл Максим Косенков, но в его действиях сотрудники органов почему-то нарушений ковидных ограничений не усмотрели.
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