В Тамбовской области прошли юбилейные Рахманиновские чтения 0 В Тамбовском областном краеведческом музее состоялась Х юбилейная научная конференция (Рахманиновские чтения) «С.В. Рахманинов и Тамбовский край в аспекте развития региональной культуры». Она продолжает цикл мероприятий, посвященных празднованию 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея

Вступило в силу постановление суда о привлечении депутата за встречу с гражданами 0 Тамбовский областной суд за 4 минуты рассмотрел жалобу депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова на штраф Тамбовского районного суда по ч. 2 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений в рамках режима повышенной готовности), которое выразилось в участии во встрече с жителями

Ветераны войны в Афганистане провели встречу в комнате «Боевой славы» для школьников 0 «Чтобы не забыть, надо помнить, а что бы помнить, надо знать…» - под таким девизом 27 января, прошла экскурсия для учащихся 9 класса МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска по комнате «Боевой Славы».

Председатель Тамбовского областного суда может покинуть пост 0 В феврале председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов может уйти в отставку. На его должность претендует два кандидата его заместители Наталия Босси или Наталия Бурашникова.

Прямая линия с Максимом Егоровым пройдет 15 февраля 0 15 февраля в 18.00 пройдет «Прямая линия с Максимом Егоровым». С 31 января по 15 февраля тамбовчане могут направить вопросы Главе региона.

БК «Тамбов» обыграл подмосковные «Химки» 0 Вчера на баскетбольном матче, который состоялся в СТЦ «Тамбов» наша команда БК «Тамбов» обыграла команду «Химки» из Московской области.

В Тамбовской области ухудшится ситуация на дорогах 0 По информации ГУ МЧС по Тамбовской области в ближайшие часы в нашем регионе ожидается ухудшение погодных условий. В частности ожидается гололед, который сохранится в течение всего дня.

Впервые в Тамбовской области прошли зимние соревнования по дрифту 0 В минувшие выходные на Тамбовщине прошел открытый Кубок области по автомобильному спорту в дисциплине «дрифт». Участников соревнований приветствовал Глава региона Максим Егоров.

Китайские новогодние песни, игры и мифы: тамбовчане отметили праздник Чуньцзе 0 В Тамбове в библиотеке имени Пушкина 28 января прошло масштабное празднование Чуньцзе – Китайского Нового года. Концерт, проведённый в честь этого фестиваля центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и региональным отделением ОРКД, стал крупнейшим в Черноземье: его посетили около 200

Уборка дворов в Тамбове может софинансироваться за счет бюджета 0 Второй год подряд власти Тамбова убеждают горожан в том, что убирать муниципальную землю вокруг многоквартирных домов должны горожане, а не город, поскольку об этом говорит закон.

Мошенники маскируются под потенциальных работодателей 0 В тамбовском отделении Банка России предупредили о новой схеме мошенников – злоумышленники стали рассылать по электронной почте, через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на

В Тамбовской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления 0 На выходных в Тамбовской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления - туман. При тумане возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

В Тамбове почли память жителей блокадного Ленинграда 0 27 января, Россия отмечает День снятия блокады Ленинграда в 1944 году, которая продлилась 872 дня. Глава региона Максим Егоров и рядовые горожане почтили память ленинградцев, возложив цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, к стеле города-героя Ленинграда.

На птицефабрике в Инжавинском районе работали нелегалы 0 Как сообщает издание «ПРАВО68» по итогам прокурорской проверки был выявлен факт того, что на Инжавинской птицефабрике работали иностранные граждане без соответствующих разрешений.

Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 году 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка в 2022 году выдал 36 кредитов по программе «Сельская ипотека» на сумму более 95,4 млн рублей. Всего с начала действия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (с весны 2020 года) 416 семей оформили в Россельхозбанке сельскую ипотеку на

Восстановлены права матери на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в большем размере 0 Прокуратурой Советского района г. Тамбова проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее прав при предоставлении мер социальной поддержки.

Центр «Белый Слон» и любители Востока отметят Китайский Новый год в библиотеке Пушкина 0 Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» приглашает всех жителей и гостей города Тамбова на совместное с Обществом российско-китайской дружбы мероприятие, посвящённое главному китайскому празднику — Чуньцзе (Китайскому Новому году), которое состоится в областной библиотеке

В 2022 году в регионе трудоустроено более 300 человек с ограниченными возможностями здоровья 0 В 2022 году в Тамбовской области при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 313 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и занятости населения.

В Тамбове продолжают демонтировать самовольно установленные гаражи 0 В Тамбове по ул. Советская, 176/13 было демонтировано несколько самовольно установленных гаражей. Подобная работа ведётся городскими службами на постоянной основе. В 2022 году специалисты убрали свыше 20 незаконно установленных гаражей.

В Тамбовской области создадут более 1,3 тысячи мест дополнительного образования детей 0 В 25 образовательных организациях Тамбовской области создадут программы дополнительного образования детей по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование».