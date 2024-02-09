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На Полынках сразу в одном здании хотят открыть два алкомагазина

Сегодня, 10:46
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На Полынках сразу в одном здании хотят открыть два алкомагазина Жители улицы Полынковской обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с проблемой, связанной с открытием в помещении Сбербанка двух точек продажи алкоголя: сетевых магазинов «Секретный гараж» и «Алкобренд». Здание, где предполагается открыть эти магазины, примыкает к жилым домам и фактически является их частью, что вызывает беспокойство жителей, поскольку подобные заведения могут привлекать асоциальные элементы.

Жители ранее обратились с этой проблемой в администрацию Тамбова. На общем собрании жильцов, состоявшемся 18 августа прошлого года, представители городской администрации обещали препятствовать открытию новых магазинов с алкогольной продукцией в данном месте. Однако администрация, кажется, снова отдала предпочтение коммерческим интересам, игнорируя заботы горожан, и никаких препятствий для открытия магазинов не было.

Инициативная группа жильцов направила письмо главе городской администрации с просьбой выполнить обещание, однако безрезультатно. В настоящее время жильцы собирают подписи для повторного обращения.

«Надо исходить прежде всего из интересов местных жителей. Если открытие заведения или магазина способно создать угрозу безопасности, нарушить спокойствие горожан, то это такое же нарушение их прав, как и любое другое. Будем вместе с жителями добиваться, чтобы в жилых домах подобных заведений не было», — считает депутат Александров.
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