МЧС предупредило жителей области о тумане 0 В ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров. Туманная погода сохранится также ночью и завтра утром.

На Полынках сразу в одном здании хотят открыть два алкомагазина 0 Жители улицы Полынковской обратились к депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ, Артему Александрову, с проблемой, связанной с открытием в помещении Сбербанка двух точек продажи алкоголя: сетевых магазинов «Секретный гараж» и «Алкобренд». Здание, где предполагается открыть эти магазины, примыкает

В Тамбове простились с командиром ИЛ-76 0 В Тамбове прощались с командиром сбитого под Белгородом ИЛ-76, Станиславом Беззубкиным. Об этом сообщает "Новый век". Последний полет пилот совершил 24 января. Самолет был сбит зенитной ракетой противовоздушного комплекса ВСУ в Белгородской области. Пилоты, рискуя своей жизнью, увели самолет от

Банковские вклады жителей области выросли на 20,4% 0 По данным на начало 2024 года, жители Тамбовской области разместили на вкладах (не включая счета эскроу) общую сумму в 154,5 миллиарда рублей, что на 20,4% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.

Администрацию Тамбова обязали провести инженерную инфраструктуру для семей, которыми выделили землю 0 Прокуратура Тамбовской области сообщила относительно жалобы жителей села Селезни Челнавского сельсовета, сообщив о положительном результате судебного иска, поданного прокуратурой против администрации Тамбова в интересах неопределённого круга лиц.

Тамбовская делегация приняла участие во втором Дне экологии 0 8 февраля на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве, «Тамбовская сетевая компания» активно участвовала во втором Дне экологии, в рамках международной выставки-форума «Россия». Неотъемлемой частью участия компании стали презентации экологических проектов, реализуемых в

Мосты через Цну в Тамбове находятся в предаварийном состоянии 0 Прокуратурой Ленинского района Тамбова была проведена проверка по исполнению федерального законодательства, в результате которой были выявлены нарушения в деятельности администрации областного центра.

В Тамбове в текущем году продолжат массовую рубку деревьев 0 В этом году городские власти Тамбова продолжат борьбу с златкой - вредоносным жучком, уничтожающим старые деревья и ясени. Лесопилки работают на полную катушку, и щепки летят по городу уже не первый год. В прошлом году было вырублено около 4 тысяч деревьев, а в 2021-м - более 2 тысяч, - сообщает

В отношении ПАО «Квадра» возбудили дело за нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами 0 Депутат Тамбовской городской Думы, представляющий фракцию КПРФ, Артём Александров, получил ответ от прокуратуры по своему обращению о проблеме отсутствия водоснабжения в многоквартирном доме №28 по Моршанскому шоссе.

Жители Тамбовской области взяли ипотеку на 29 млрд руб. 0 За прошедший год в Тамбовской области банки выдали ипотечные кредиты на сумму 29 миллиардов рублей. Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 1,5 раза и достигло 9 283 кредита. Об этом сообщили в отделении Банка России по Тамбовской области.

Суд взыскал 2 миллиона рублей за убийство на Бастионной в Тамбове 0 Накануне тамбовчанину в возрасте 33 лет, который убил парня своей знакомой, был вынесен приговор. Подробности дела стали известны 7 февраля. Советский районный суд присудил убийце выплатить 2 миллиона рублей в качестве морального ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В Тамбовской области рассмотрят вопрос строительства муниципальных приютов для животных 0 В Тамбовской области планируется возможное строительство муниципальных приютов для бездомных животных. Об этом заявила заместитель Главы области и министр сельского хозяйства Алёна Сытова.

Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог 0 В последнюю неделю Тамбовский центр управления регионом (ЦУР) получил более 2,3 тысячи жалоб на зимние проблемы.

Отделения общества «Знание» откроются в муниципалитетах Тамбовской области 0 В Правительстве региона состоялось заседание наблюдательного совета Тамбовского регионального отделения Российского общества «Знание», организованное в формате открытого форума. Председателем заседания выступил Глава Тамбовской области Максим Егоров, который выразил идею активизации

Материнский капитал был проиндексирован на 7,4% 0 С 1 февраля 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина материнский капитал был проиндексирован на 7,4%. Эта мера распространяется на семьи, которые либо не воспользовались материнским капиталом, либо воспользовались им лишь частично.

Анна Курманова ушла в отставку 0 По информации от «ПроТамбов», заместитель главы администрации Тамбова, ответственная за вопросы градостроительства, землепользования и управления муниципальным имуществом Анна Курманова, покинула свою должность.

Поставщик оставил Тамбов без новых самосвалов 0 23 октября 2023 года МБУ «Дирекция городских дорог» заключила с ООО «Альфа Инвест» из города Пушкино два муниципальных контракта на поставку автосамосвалов. По условиям соглашений компания должна была доставить до 8 декабря 2023 года 6 автосамосвалов на общую сумму 36 миллионов 19 тысяч 500 рублей.

Кольцо на пересечении улиц Чичерина и Сабуровской в Тамбове хотят демонтировать 0 На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Тамбове были обсуждены вопросы организации движения, в том числе было рассмотрено удаление кольцевой развязки на перекрестке улиц Чичерина и Сабуровской.

В Тамбовской области выросла задолженность по оплате водоснабжения и водоотведения 0 По данным, опубликованным Министерством ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, общая сумма задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения к 1 января составила 812 миллионов рублей, что на 8% выше уровня предыдущего года.

Продолжается строительство оздоровительного комплекса в Рассказово 0 На текущий момент строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного на стадионе "Спартак" в городе Рассказово, составляет 65%, по информации предоставленной региональным министерством градостроительства и архитектуры. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Демография" и