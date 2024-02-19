Более 1200 жителей Полынков подписались под обращением против новых питейных точек в жилом доме Комментариев: 0



Речь идет о двух новых заведениях: «Секретный гараж» и «Алкобренд», которые планируют открыться в прилегающем к дому здании на улице Полынковской, 65. Хотя формально это магазины, жители считают, что они привлекут не самую благоприятную аудиторию, и выражают своё нежелание.



«У нас уже есть две точки, это достаточно для нашего района. Зачем нам ещё? Это приведёт к приходу в наш район нежелательных элементов», - комментирует ситуацию один из жильцов.



Ранее на этом месте находилось отделение Сбербанка, но позже банк закрылся, и освободившееся помещение было продано. Так как это помещение зависит от дома по всем коммуникациям, необходимо получить согласие 2/3 собственников жилья. Жители предпочли бы видеть здесь детский центр или пекарню.



Поскольку городская администрация не выполнила обещаний жителям и ремонт магазинов продолжается, граждане обратились за помощью к депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову с просьбой помочь решить эту проблему и контролировать действия администрации, которая подотчётна городской Думе.



«Понимая сложность ситуации с правовой точки зрения, поскольку прямо речь идёт не о питейных заведениях, а о магазинах, которые часто расположены в жилых домах. Но собственники помещения, так и предприниматели, и органы власти должны отдавать предпочтение мнению и интересам именно граждан, которые там проживают. Хочу подчеркнуть, что опасения жителей не напрасны, они имеют полное право ставить такие вопросы перед органами власти, которые должны его решать со всеми заинтересованными сторонами.



Мы, как представители депутатского корпуса, обязаны проконтролировать, как в свою очередь администрация города, подотчётная как жителям, так и городской Думе, будет исполнять волеизъявление горожан. Не надо забывать, что местное самоуправление — это и есть учёт мнения и позиции граждан, проживающих на той или иной территории. Жители Полынков должны быть услышаны органами власти. Зачем тогда нужны местные органы власти, если они не способны защищать интересы жителей? Здесь речь идёт не о мнении одного или десяти человек, и даже не сотни, а о мнении тысяч», — заключил депутат Артём Александров. Жители многоквартирных домов на улице Полынковской и прилегающих к ней собрали около 1200 подписей под новым обращением к администрации города Тамбова с просьбой помочь предотвратить открытие двух новых точек продажи алкогольной продукции в одном из многоквартирных домов. Обращения с подписями были подготовлены жителями десяти домов.Речь идет о двух новых заведениях: «Секретный гараж» и «Алкобренд», которые планируют открыться в прилегающем к дому здании на улице Полынковской, 65. Хотя формально это магазины, жители считают, что они привлекут не самую благоприятную аудиторию, и выражают своё нежелание.комментирует ситуацию один из жильцов.Ранее на этом месте находилось отделение Сбербанка, но позже банк закрылся, и освободившееся помещение было продано. Так как это помещение зависит от дома по всем коммуникациям, необходимо получить согласие 2/3 собственников жилья. Жители предпочли бы видеть здесь детский центр или пекарню.Поскольку городская администрация не выполнила обещаний жителям и ремонт магазинов продолжается, граждане обратились за помощью к депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову с просьбой помочь решить эту проблему и контролировать действия администрации, которая подотчётна городской Думе., — заключил депутат Артём Александров.



