Поздравляем с Днем защитника Отечества 0 Редакция «Тамбов-информ» поздравляет всех ветеранов, гражданский персонал Вооруженных Сил, а также всех, кто прошел воинскую службу, с праздником - Днем защитника Отечества!

На министра здравоохранения повторно возбудили уголовное дело за оскорбление 0 Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-чиновника Тамбовской области по факту оскорбления сотрудников полиции. Ранее решение о возбуждении уголовного дела было отменено после лингвистической экспертизы, проведенной

Жители Полынков требуют не допустить открытия двух алкомагазинов в жилой зоне 0 На днях прошло собрание инициативной группы жителей улицы Полынковской города Тамбова, с участием представителей городской администрации и депутатов, по поводу открытия двух новых точек продажи алкоголя в пристроенном к многоквартирному дому нежилом помещении, ранее занимаемом отделением Сбербанка.

«Кузница кадров для АПК»: РСХБ и руководство Тамбовской области обсудили агрообразование 0 20 февраля заместитель председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов, заместитель Главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства Тамбовской области Алена Сытова и заместитель Главы Тамбовской области Галина Шеманаева обсудили реализацию социально-значимых образовательных

ГК «Турмясово» ожидает проверка полиции 0 Межрегиональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина обратилась к начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области Н.В. Скокову с просьбой провести проверку ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Турмясово» и ООО «Агро-Инвест» на наличие возможных

«Компьюлинк Инфраструктура» задолжала другим поставщикам тепла 0 В городе Котовске действует единственная теплоснабжающая организация - ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". Это означает, что независимо от того, к какой ресурсоснабжающей компании принадлежат объекты теплоснабжения, "Компьюлинк Инфраструктура ТО" собирает оплату за тепло со всех потребителей в

На ремонт дорог в 2024 году заложили почти 1,2 млрд рублей 0 В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт дорожного покрытия в Тамбовской области на 2024 год запланировано выделить 1,15 млрд рублей. Эти средства будут использованы для обновления трех автодорог регионального значения, строительства моста через реку Ирка и

Более 1200 жителей Полынков подписались под обращением против новых питейных точек в жилом доме 0 Жители многоквартирных домов на улице Полынковской и прилегающих к ней собрали около 1200 подписей под новым обращением к администрации города Тамбова с просьбой помочь предотвратить открытие двух новых точек продажи алкогольной продукции в одном из многоквартирных домов. Обращения с подписями были

Состояние дорог стало причиной 70 процентов обращений жителей Тамбовской области 0 В Центре управления регионом Тамбовской области за прошедшую неделю было обработано и передано на ответственное исполнение 2466 сообщений от жителей. В сравнении с предыдущей неделей активность населения в социальных сетях и приложении "Госуслуги. Решаем вместе" выросла на 34,2%.

Сборочный цех «хлебных» дронов расширил производственную площадку 0 Тамбовское предприятие «Бекас» специализируется на сборке и отправке дронов в зону специальной военной операции. Ранее сборкой дронов занимался Тамбовский хлебокомбинат, и аппараты получили название «хлебные».

За ненадлежащее содержание дорог в Котовске привлечены должностные лица 0 Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в Котовске, включая требования к содержанию дорог. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения.

Наступившая рабочая неделя будет короткой 0 Наступившая рабочая неделя будет короткой. Начиная с 19 февраля, она продлится всего четыре дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Праздник в этом году приходится на пятницу, что обеспечивает трем выходным дням 23, 24 и 25 февраля. Кроме того, в четверг, 22 февраля, рабочий день будет

1,3 тыс. льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение 0 В прошлом году более 1,3 тысячи жителей Тамбовской области, входящих в категорию федеральных льготников, получили путевки на бесплатное санаторно-курортное лечение, как сообщает региональное отделение Социального фонда России. Всего было выдано 1467 путевок, из которых 1346 получили сами льготники,

На выдворение нелегалов с территории Тамбовской области потратят 1,5 млн рублей 0 Тамбовское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) готовится потратить 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета на покупку авиабилетов для выдворения нелегальных мигрантов с территории России. Окончательная стоимость услуги и организация, которая её предоставит, будут определены

На Юге Тамбова нескольким домам улучшили подачу теплоносителя 0 После многочисленных жалоб горожан на проблемы с отоплением в Тамбове поставщик услуг по теплоснабжению «Тамбовтеплосервис» предпринял шаги по улучшению системы подачи теплоносителя в 12 зданиях в центре Тамбова. В частности, было установлено дополнительное насосное оборудование в теплопункте на

В Тамбовской области полицией пресечено производство контрафактного алкоголя 0 В Тамбовской области была успешно пресечена деятельность двух подпольных производственных точек, специализирующихся на изготовлении контрафактного алкоголя. В рамках операции были изъяты две самодельные производственные линии, около 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 60 тысяч бутылок

В Тамбовской области закуплено 740 новых мусорных контейнеров 0 «Тамбовская сетевая компания» приобрела 740 новых контейнеров для утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной закупки было приобретено 450 пластиковых контейнеров с крышкой объемом 1,1 кубических метров и 290 металлических контейнеров объемом 0,75 кубических метров. Общая сумма

В Доме молодёжи Тамбова запустили сбор гуманитарной помощи 0 В Доме молодёжи Тамбова был организован пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Волонтёры этого дома уже давно активно участвуют в общероссийской акции #МыВместе. Теперь они расширили свою деятельность, предоставляя адресную помощь семьям мобилизованных, консультируя по юридическим

Прокуратура занялась проверкой качества уборки дорог в Тамбовской области 0 Прокурор Тамбовской области, Александр Гулягин, поручил всем своим подразделениям на местах провести всестороннюю проверку, касающуюся как чиновников, так и владельцев автодорог и организаций, ответственных за их обслуживание и очистку, поскольку обледенение дорог является одной из основных причин

Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова требуют горячей воды согласно нормативам 0 Жильцы одного из крупнейших многоквартирных домов по улице Чичканова, 131 в Тамбове, столкнулись с серьезными проблемами в получении горячей воды. После обращений в различные инстанции, дело даже дошло до следственных органов и прокуратуры.