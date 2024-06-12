Смертность превышает рождаемость в 2,6 раза 0 Тамбовстат огласил показатели естественного движения населения Тамбовской области за период с января по апрель 2024 года. В течение этих четырех месяцев в регионе родились 2 тысячи детей, что на 114 младенцев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Антимонопольное управление привлекло к ответственности за сговор на торгах 0 Региональное управление ФАС России оштрафовало администрацию Староюрьевского округа, две неназванные компании и ООО «ТехСреда» за заключение антиконкурентного соглашения на торгах.

Суд запретил деятельность по продаже курительной продукции в ТРЦ «Рио» 0 Ленинский районный суд Тамбова обязал одного из предпринимателей прекратить продажу курительных принадлежностей в торговом центре «РИО» по иску Роспотребнадзора. Причиной стало нарушение законодательства, запрещающего продажу табачной и алкогольной продукции в торговых точках, расположенных ближе

В области пройдёт рейд по борьбе с пьяными водителями 0 14 июня в Тамбовской области пройдет профилактический рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД будут активно патрулировать дороги, чтобы обеспечить безопасность и снизить риск аварий, связанных с употреблением алкоголя.

В Тамбове отметили День России и города 0 2 июня Тамбов отметил День города и России с масштабной и разнообразной программой, которая привлекла как детей, так и взрослых. В разных частях города были организованы мероприятия, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя.

Для больницы закупают новые флюорографы 0 В Тамбовской области планируется закупка новых флюорографов для 13 лечебных учреждений. Согласно извещению о проведении закупки, размещённому в Единой информационной системе «Закупки», общая сумма составляет 124,5 миллиона рублей. Заявки от поставщиков медицинского оборудования принимаются до 18

Апелляция заменила мошеннику условный срок на реальный 0 Советский районный суд города Тамбова осудил мошенника на условный срок, который в 2022−2023 годах обманывал продавцов автозапчастей на сайте «Авито». Злоумышленник вводил продавцов в заблуждение, заявляя о намерении приобрести их товары, и в результате его действий потерпевшие понесли

В Мичуринске в День Пушкина запретили проводить мероприятие в городском саду 0 В Мичуринске в городском саду запретили проведение мероприятия, посвящённого 225-летней годовщине со дня рождения Александра Пушкина, организованного писателями и поэтами. Власти сочли это событие массовым публичным мероприятием, требующим официального разрешения.

Суд повторно вернул прокурору дело о коррупции в МЧС 0 Тамбовский гарнизонный военный суд во второй раз вернул прокурору уголовное дело о коррупции в липецком управлении МЧС. Основным фигурантом дела является Михаил Салфетников, руководивший ведомством с 2013 по 2020 год. Суд вернул дело из-за нарушений в обвинительном заключении.

Самой актуальной темой недели стало ЖКХ 0 С 31 мая по 6 июня сотрудники Центра управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработали и передали на ответственное исполнение 2503 сообщения от жителей. Обращения поступали через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Жители области смогут летать в Казань дважды в неделю 0 С 18 июня из Тамбова начнутся авиарейсы в Казань. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Под Тамбовом распродают территорию детского лагеря «Ласточка» 0 Под Тамбовом выставили на продажу территорию бывшего детского лагеря «Ласточка», который располагался в пригородном лесу по Рассказовскому шоссе. Продают участки и объекты под вывеской с модным названием «ИТ-деревня».

В Тамбове произошел очередной коммунальный порыв сетей 0 В мессенджере появился ролик, на котором запечатлено, как возле 24-й школы в Тамбове из-под земли бьёт фонтан воды. Как сообщили «ПроТамбову» в тамбовском филиале ПАО «Квадра», произошло повреждение на подводящей теплосети к индивидуальному тепловому пункту на улице Мичуринской, 95. Из-за этого

Медаль Суворова за храбрость получил контрактник из Ржаксы 0 Сергей Панкратов из Ржаксы служит наводчиком-оператором на БМП в мотострелковых войсках. 27 марта его подразделению была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону на одном из наиболее вероятных направлений удара украинских солдат.

В Тамбовской области определены семь победителей в конкурсе учителей 0 В Тамбовской области подвели итоги ежегодного конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям, определив семь победителей, каждый из которых получит по 200 тысяч рублей.

При ремонте гидроузла под Тамбовом похитили более 40 млн рублей из бюджета 0 В Тамбовской области сотрудники региональных УМВД и УФСБ выявили факты превышения должностных полномочий руководителями филиала федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения и хищения денег подрядчиком при ремонте гидроузла.

Сотрудники наркоконтроля провели встречу с мигрантами ОАО «Токаревская птицефабрика» 0 В целях предотвращения вовлечения иностранных граждан в незаконный оборот и потребление наркотиков, 5 июня 2024 года сотрудниками ООВОГВ и МВП УНК УМВД России по Тамбовской области было организовано мероприятие для трудовых мигрантов, работающих на ОАО «Токаревская птицефабрика». Это мероприятие

Нападавших «Сытном Базаре» хулиганов оштрафовали по 500 рублей 0 Появились новые подробности о нашумевшем деле о хулиганстве на «Сытном базаре» в Тамбове. По информации «Вести Тамбов», ссылаясь на правоохранительные органы, четыре человека оштрафованы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сумма штрафов составила 500 рублей.

В Тамбове отремонтировали крышу старинного особняка на Носовской 0 В Тамбове завершили капитальный ремонт особняка братьев Алексеевых, расположенного на улице Носовской, 6. Подрядчик выполнил работы в установленные сроки.

В Тамбове несанкционированную свалку решили спрятать под землёй 0 В Бокино в городском округе Тамбов обнаружен овраг протяжённостью почти в километр, полностью засыпанный строительным мусором, растительными отходами, кусками кирпичей, бетоном, полиэтиленом и шинами. На эту незаконную свалку наткнулись эксперты Народного фронта Тамбовской области.