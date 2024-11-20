Гостиному двору в Тамбове дадут новую жизнь: здание передано Державинскому университету Комментариев: 0



Построенный в 1830-х годах по образцу петербургского Гостиного двора, тамбовский ГУМ является памятником классической архитектуры. Его отличает величественный портик с 42 колоннами и открытая галерея на втором этаже. В XX веке здание подверглось значительной перестройке, увеличившей его площадь до более 6 тыс. кв. метров. Последние годы ГУМ пустовал, утрачивая своё значение.



Ранее, в 2020 году, здание передали Тамбовской областной картинной галерее для создания выставочного комплекса и камерного зала. Однако планы не были реализованы из-за нехватки финансирования и сложностей, связанных с сохранением исторического облика фасадов и интерьеров.



Теперь Державинский университет взял на себя обязательства по финансированию реставрационных работ. Историческая часть здания, выходящая на улицу Советскую, будет переоборудована под выставочные пространства, а пристройки XX века адаптируют для учебного корпуса.



Передача объекта завершена, и университет разрабатывает проект реставрации, включая уточнение сроков и требований к сохранению памятника. В пресс-службе ТГУ отметили, что детали проекта находятся в стадии обсуждения.



В результате ГУМ не только сохранит своё культурное наследие, но и станет значимым образовательным и выставочным центром Тамбовской области.



Фото: ПроТамбов

Историческое здание Гостиного двора в Тамбове, известное как ГУМ, станет новым образовательным и культурным центром. Объект культурного наследия федерального значения передан в пользование Тамбовскому государственному университету имени Г. Р. Державина. Университет намерен провести реставрацию и адаптировать памятник архитектуры к современным нуждам, сообщает департамент государственной охраны объектов культурного наследия региона.Построенный в 1830-х годах по образцу петербургского Гостиного двора, тамбовский ГУМ является памятником классической архитектуры. Его отличает величественный портик с 42 колоннами и открытая галерея на втором этаже. В XX веке здание подверглось значительной перестройке, увеличившей его площадь до более 6 тыс. кв. метров. Последние годы ГУМ пустовал, утрачивая своё значение.Ранее, в 2020 году, здание передали Тамбовской областной картинной галерее для создания выставочного комплекса и камерного зала. Однако планы не были реализованы из-за нехватки финансирования и сложностей, связанных с сохранением исторического облика фасадов и интерьеров.Теперь Державинский университет взял на себя обязательства по финансированию реставрационных работ. Историческая часть здания, выходящая на улицу Советскую, будет переоборудована под выставочные пространства, а пристройки XX века адаптируют для учебного корпуса.Передача объекта завершена, и университет разрабатывает проект реставрации, включая уточнение сроков и требований к сохранению памятника. В пресс-службе ТГУ отметили, что детали проекта находятся в стадии обсуждения.В результате ГУМ не только сохранит своё культурное наследие, но и станет значимым образовательным и выставочным центром Тамбовской области.Фото: ПроТамбов



