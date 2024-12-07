В Тамбове пройдет вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024» Комментариев: 0



Гостям вечера представится возможность отправиться в увлекательное путешествие в мир индийских традиций и семейных устоев. Программа включает знакомство с древними обрядами и современными обычаями индийской семьи. Кульминацией станет инсценировка индийской свадьбы — яркого и символического обряда, который имеет важное значение в индийской культуре. Посетители смогут увидеть, как свадебные традиции отражают нормы семейного права в Индии, а также сравнить их с российскими устоями, отмечая культурные и правовые параллели.



Яркая концертная программа дополнит вечер. Гости смогут насладиться выступлениями артистов из Индии, а также творческих коллективов из Липецка, Воронежа и Мичуринска, исполняющих индийские танцы и музыкальные номера.



Особую значимость событие приобретает в связи с 155-летием со дня рождения Махатмы Ганди. Этот выдающийся духовный лидер, юрист по образованию, внес огромный вклад в развитие идей прав человека и ненасилия. Его концепции гражданского сопротивления и правовой справедливости нашли отклик во всем мире, оказав влияние на правозащитные и законодательные подходы не только в Индии, но и за её пределами.



Вечер «Намастэ Бхарат − 2024» станет не только культурным праздником, но и площадкой для диалога о семейных ценностях, праве и культурных связях двух народов.



Фото: Тамбовская областная картинная галерея

14 декабря в 17:00 Тамбов станет площадкой для уникального события — вечера индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024», который пройдет в областном краеведческом музее. Организатором мероприятия выступает Центр «Белый Слон» при поддержке Центра социальной адаптации и межкультурной коммуникации Державинского университета.Гостям вечера представится возможность отправиться в увлекательное путешествие в мир индийских традиций и семейных устоев. Программа включает знакомство с древними обрядами и современными обычаями индийской семьи. Кульминацией станет инсценировка индийской свадьбы — яркого и символического обряда, который имеет важное значение в индийской культуре. Посетители смогут увидеть, как свадебные традиции отражают нормы семейного права в Индии, а также сравнить их с российскими устоями, отмечая культурные и правовые параллели.Яркая концертная программа дополнит вечер. Гости смогут насладиться выступлениями артистов из Индии, а также творческих коллективов из Липецка, Воронежа и Мичуринска, исполняющих индийские танцы и музыкальные номера.Особую значимость событие приобретает в связи с 155-летием со дня рождения Махатмы Ганди. Этот выдающийся духовный лидер, юрист по образованию, внес огромный вклад в развитие идей прав человека и ненасилия. Его концепции гражданского сопротивления и правовой справедливости нашли отклик во всем мире, оказав влияние на правозащитные и законодательные подходы не только в Индии, но и за её пределами.Вечер «Намастэ Бхарат − 2024» станет не только культурным праздником, но и площадкой для диалога о семейных ценностях, праве и культурных связях двух народов.Фото: Тамбовская областная картинная галерея



