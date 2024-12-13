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Вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024» прошёл в Тамбове
Сегодня, 08:53
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В Тамбовском областном краеведческом музее состоялся вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024», организованный Центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Мероприятие было посвящено теме семейных ценностей в индийской традиции и прошло в рамках Года семьи.
Гостей вечера ожидала насыщенная программа, включавшая не только концертные выступления, но и познавательные блоки. Особый акцент был сделан на чтении древних текстов, регулирующих общественные отношения и касающихся семьи.
В рамках мероприятия прозвучали отрывки из древнеиндийских текстов на оригинальных языках: дравидийский «Тирукурал» (на тамильском), ведическая «Ману-смрити» (на санскрите) и фрагменты Палийского канона (на пали). Все тексты сопровождались переводами на русский язык. Участники узнали, как в древнеиндийских традициях подчеркивалась важность уважения к женщине и её роли в семье.
Руководитель Центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс отметил: «Мы стремимся укреплять культурные связи, и такие события, как „Намастэ Бхарат“, демонстрируют общность ценностей. Семья — основа общества, и понимание культурных традиций помогает найти новые точки соприкосновения между народами».
Дополнительно зрителям рассказали о сходстве семейных и бытовых традиций в Индии и России. Особенно запомнился момент, когда студентка из Индии продемонстрировала русским участникам правильное использование крестьянского ухвата.
Организаторы подчеркнули, что сохранение семейных ценностей остаётся важной задачей как в России, так и в Индии, где институт семьи играет ключевую роль в общественной жизни.
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