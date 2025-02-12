В Тамбове суд вынес приговор троим молодым людям за жестокое убийство кота Комментариев: 0



По данным следствия, 19 января 2023 года компания молодых людей распивала спиртные напитки в квартире на улице Магистральной. В ходе инцидента они напали на кота, которого обвинили в «неприемлемом поведении». Животное, пытаясь спастись, спряталось под холодильником, но нападавшие вытащили его силой, избили трубой от пылесоса на подоконнике и сфотографировались с его телом. Экспертиза установила, что причиной смерти животного стала тяжёлая черепно-мозговая травма.



Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В результате двое подсудимых получили условные сроки: один – 3 года 6 месяцев, другой – 3 года. Третий обвиняемый приговорён к 4 годам условного наказания. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск хозяйки кота, присудив ей компенсацию в размере 59 200 рублей.



Процесс не обошёлся без сложностей. Изначально суд вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, но после апелляции областного надзорного органа материалы вновь направили в судебное производство. Следствие настаивало на заключении одного из обвиняемых под стражу, однако суд отказался применять такую меру.



Это преступление вызвало резонанс среди жителей региона. Петицию с требованием наказать виновных подписали более 36 тысяч человек. Все трое фигурантов были исключены из колледжа техники и технологии наземного транспорта, где обучались. Прокуратура выявила недостатки в профилактической работе учебного заведения и внесла представления в надзорные органы.



Этот случай стал ещё одним подтверждением необходимости ужесточения наказания за жестокое обращение с животными и усиления профилактической работы с подростками. Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор троим молодым людям, признанным виновными в жестоком обращении с животными, повлекшем гибель животного. Дело вызвало широкий общественный резонанс после публикации видео с убийством кота по кличке Тимошка.По данным следствия, 19 января 2023 года компания молодых людей распивала спиртные напитки в квартире на улице Магистральной. В ходе инцидента они напали на кота, которого обвинили в «неприемлемом поведении». Животное, пытаясь спастись, спряталось под холодильником, но нападавшие вытащили его силой, избили трубой от пылесоса на подоконнике и сфотографировались с его телом. Экспертиза установила, что причиной смерти животного стала тяжёлая черепно-мозговая травма.Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В результате двое подсудимых получили условные сроки: один – 3 года 6 месяцев, другой – 3 года. Третий обвиняемый приговорён к 4 годам условного наказания. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск хозяйки кота, присудив ей компенсацию в размере 59 200 рублей.Процесс не обошёлся без сложностей. Изначально суд вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, но после апелляции областного надзорного органа материалы вновь направили в судебное производство. Следствие настаивало на заключении одного из обвиняемых под стражу, однако суд отказался применять такую меру.Это преступление вызвало резонанс среди жителей региона. Петицию с требованием наказать виновных подписали более 36 тысяч человек. Все трое фигурантов были исключены из колледжа техники и технологии наземного транспорта, где обучались. Прокуратура выявила недостатки в профилактической работе учебного заведения и внесла представления в надзорные органы.Этот случай стал ещё одним подтверждением необходимости ужесточения наказания за жестокое обращение с животными и усиления профилактической работы с подростками.



