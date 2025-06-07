Дело «КомЭка»: суд вновь откладывает заседание из-за неявки свидетелей Комментариев: 0



Тем не менее, слушание не оказалось полностью формальным: несмотря на отсрочку, прокурор продолжил оглашение материалов дела. На этот раз были представлены документы из шестого и седьмого томов, в том числе протоколы обысков, проведённых 2 июня 2023 года в офисных и производственных помещениях мусороперерабатывающего комплекса. Среди материалов — фотографии, акты и перечни изъятой документации. Комментарии в ходе оглашения не давались.



По версии следствия, ещё в 2020 году Игорь Блюм умышленно завышал объёмы оказанных услуг по вывозу и утилизации твёрдых коммунальных отходов, нанеся ущерб региональному оператору на сумму свыше 22 миллионов рублей. Помимо этого, ему инкриминируется ведение предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии с доходом, превышающим 57 миллионов рублей.



Блюм обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере и п. «б» ч. 2 ст. 171 — незаконная предпринимательская деятельность. Примечательно, что в марте 2025 года он принял участие во встрече с местным бизнес-сообществом, организованной прокуратурой, где публично оспаривал обвинения, связанные с отсутствием лицензии, предоставив документы о якобы легитимной работе «КомЭка». Однако факт уголовного дела по статье о мошенничестве он предпочёл не упоминать, что вызвало резонанс среди участников встречи.



Судебный процесс начался ещё 2 февраля 2024 года, но с тех пор неоднократно переносился по различным причинам. Очередное заседание назначено на 10 июня. 6 июня Тамбовский районный суд в 48-й раз собрался для рассмотрения уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КомЭк» Игоря Блюма, обвиняемого в крупном мошенничестве и ведении незаконного бизнеса. Однако и это заседание не обошлось без переноса — в суд не явились два свидетеля, один из которых находится в командировке, а второй не прибыл без объяснения причин. По инициативе государственного обвинителя суд постановил применить принудительный привод.Тем не менее, слушание не оказалось полностью формальным: несмотря на отсрочку, прокурор продолжил оглашение материалов дела. На этот раз были представлены документы из шестого и седьмого томов, в том числе протоколы обысков, проведённых 2 июня 2023 года в офисных и производственных помещениях мусороперерабатывающего комплекса. Среди материалов — фотографии, акты и перечни изъятой документации. Комментарии в ходе оглашения не давались.По версии следствия, ещё в 2020 году Игорь Блюм умышленно завышал объёмы оказанных услуг по вывозу и утилизации твёрдых коммунальных отходов, нанеся ущерб региональному оператору на сумму свыше 22 миллионов рублей. Помимо этого, ему инкриминируется ведение предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии с доходом, превышающим 57 миллионов рублей.Блюм обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере и п. «б» ч. 2 ст. 171 — незаконная предпринимательская деятельность. Примечательно, что в марте 2025 года он принял участие во встрече с местным бизнес-сообществом, организованной прокуратурой, где публично оспаривал обвинения, связанные с отсутствием лицензии, предоставив документы о якобы легитимной работе «КомЭка». Однако факт уголовного дела по статье о мошенничестве он предпочёл не упоминать, что вызвало резонанс среди участников встречи.Судебный процесс начался ещё 2 февраля 2024 года, но с тех пор неоднократно переносился по различным причинам. Очередное заседание назначено на 10 июня.



