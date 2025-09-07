|
РСХБ презентовал программу поддержки и развития АПК на XIX Всероссийской выставке «День садовода — 2025»
В Мичуринске в 19-й раз прошла всероссийская выставка «День садовода». Основная задача выставки – демонстрация достижений отечественного садоводства.
Тамбовская область является общероссийским центром садоводства, научная база которого представлена школой ученого-садовода с мировым именем Ивана Мичурина. В этом году отмечается 170 лет со дня его рождения. Благодаря наследию Мичурина в области имеется большой научный и ресурсный потенциал в сфере плодоводства и ягодоводства - работают научно-исследовательские учреждения и питомники, где создают новые сорта и технологии выращивания.
На выставочном стенде Россельхозбанка посетители выставки ознакомились с проектами и инструментами поддержки аграриев, реализуемых банком. В их числе финансовые продукты и услуги банка, дополнительные сервисы, цифровая экосистема Свое, а также запуск пятой волны образовательного проекта «Школа фермера» в Тамбовской области. Обучение участников проекта будет проводиться на базе Мичуринского государственного аграрного университета по направлению «Агрономия». Прием заявок стартовал 27 августа и продлится до 16 сентября.«Для Россельхозбанка традиционно поддержка фермеров и сельхозпредприятий является ключевым направлением работы. Ориентируясь на задачи, которые ставит перед нами государство, и опираясь на 25-летний опыт, мы находим наиболее эффективные инструменты, которые помогают отрасли отвечать на новые вызовы и покорять новые горизонты», –
отметила директор Тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
