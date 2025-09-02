|
|
Россельхозбанк презентовал инструменты поддержки аграриев на конференции по садоводству
В Мичуринском муниципальном округе состоялась Международно-практическая конференция «Интенсивное садоводство от Мичурина до настоящего времени. История, настоящее и будущее». Мероприятие организовано в рамках проведения Всероссийской выставки «День Садовода-2025», приуроченной к 170-летию ученого-садовода И.В.Мичурина. На базе Центра развития садоводства им. профессора В.Г. Муханина в селе Новое Тарбеево собрались ведущие эксперты отрасли из разных регионов России.
Россельхозбанк как опорный банк агропромышленного комплекса презентовал на мероприятии инструменты поддержки отрасли, реализуемые банком. Среди них — запуск пятой для Тамбовской области волны образовательного проекта «Школа фермера». Обучение участников будет проводиться на базе Мичуринского государственного аграрного университета по направлению «Агрономия». Прием заявок стартовал 27 августа и продлится до 16 сентября.«Поддержка доступности финансовых ресурсов для аграриев очень важна. Нам всем очень хочется, чтобы на прилавках наших магазинов была только отечественная высококачественная продукция, и Россельхозбанк готов содействовать этому процессу. Наряду с финансированием, РСХБ обучает садоводов в Школе фермера, а также помогает им реализовывать продукцию при помощи цифровых ресурсов экосистемы Свое», –
отметила в своем выступлении заместитель директора Тамбовского филиала РСХБ Елена Салущева.
Участники конференции обсудили актуальные вопросы, поделились передовым опытом, представили новейшие разработки и технологии в области садоводства. Состоялся продуктивный диалог о путях повышения эффективности отечественного садоводства и обеспечении населения качественной плодоовощной продукцией.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
|
