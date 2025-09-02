Завод «Ревтруд» снова пытается продать комплекс бывшего НИИ «Эфир» 0 В Тамбове на торги выставлен имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир», расположенный на улице Коммунальная, 25. Актив принадлежит оборонному заводу «Ревтруд» (входит в концерн «Созвездие», подконтрольный «Ростеху», управление осуществляет ГК «Динамика»). Согласно документации, стартовая цена

Россельхозбанк презентовал инструменты поддержки аграриев на конференции по садоводству 0 В Мичуринском муниципальном округе состоялась Международно-практическая конференция «Интенсивное садоводство от Мичурина до настоящего времени. История, настоящее и будущее». Мероприятие организовано в рамках проведения Всероссийской выставки «День Садовода-2025», приуроченной к 170-летию

Максим Косенков решил «побороться» за пост главы администрации Тамбова 0 В понедельник, 3 сентября, в последний день приёма заявлений, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков подал документы на участие в конкурсе на должность мэра города. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Максим Косенков руководит городской администрацией с 2022 года, а до

В Тамбове объявили новый аукцион на проект филармонии за 72 млн рублей 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации для здания филармонии на улице Державинская, 5. Начальная цена контракта составляет 72 млн рублей, финансирование будет обеспечено из областного

На набережной Тамбова появится новый бизнес-центр вместо бывшей кислородной станции 0 Как сообщает деловое издание «Вердикт», на месте заброшенной кислородной станции завода «Комсомолец» по адресу Набережная, 11 в Тамбове планируется строительство современного делового комплекса. Объявления о продаже объекта появились на популярной онлайн-площадке. Согласно материалам, здание не

В Тамбовской области продлили купальный сезон до середины сентября 0 Купальный сезон в Тамбовской области официально продлён до 14 сентября. Соответствующее решение подписал врио губернатора Евгений Первышов. Изначально сезон стартовал 1 июня и должен был завершиться 31 августа, однако из-за устойчиво тёплой погоды срок продлили ещё на две недели. В регионе

Льготники с севера Тамбова смогут получать лекарства ближе к дому 0 В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении. Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут

Жители Красивки возмущены сокращением работы почтового отделения 0 В селе Красивка Инжавинского округа Тамбовской области местное почтовое отделение фактически оказалось на грани закрытия: теперь оно работает только по субботам. Об этом сообщили жители, обратившись в редакцию издания «ПРАВО68». Ещё летом график работы сократили с привычного до трёх дней в неделю.

2 млрд инвестиций: в Тамбове открылся завод по производству кормов для животных 0 Компания ООО «Пет Фуд Перспектива» запустила в Тамбове современный завод по выпуску кормов для кошек и собак. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 29 миллионов упаковок в месяц. В проект инвестировано около 2 млрд рублей. Площадь предприятия составляет порядка 4 тыс. кв. м, создано

«Новые люди» организовали отправку стройматериалов для блиндажей на передовую 0 Активисты партии «Новые люди» в Тамбовской области продолжают системную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Вчера состоялась очередная отправка гуманитарного груза для мотострелковой дивизии, дислоцированной в Луганском направлении.

Суд обязал администрацию Котовска заняться тепловыми сетями 0 Администрация Котовска признана судом бездействующей в вопросах организации теплоснабжения города. Иск в защиту интересов жителей подала прокуратура, указав, что муниципалитет не обеспечил надлежащее функционирование системы теплосетей. По данным надзорного органа, сети эксплуатируются более 50

Налоговая снова требует признать Рустама Шамояна банкротом 0 УФНС по Тамбовской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве Рустама Нверовича Шамояна. Как сообщает деловое издание «Вердикт», иск зарегистрирован 1 сентября, сумма претензий превышает 2,8 млн рублей. Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011

В Первомайском округе чиновницу отправят под суд после тяжёлой травмы ребёнка на детской площадке 0 В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, в апреле этого года на детской

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА 0 За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25% 0 В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.

В Тамбове выставили на продажу кондитерскую фабрику «Русские лакомства» 0 В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,

Тамбовские усадьбы попали на страницы Discovery 0 Журнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области. Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в

В Воронинском заповеднике суслики ушли в зимнюю спячку 0 Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды

Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант 0 В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.

В Тамбовской области задержан мужчина по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой 0 ФСБ сообщила о задержании жителя Тамбовской области 1987 года рождения. Его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой по ст. 275.1 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. По данным следствия, мужчина вступил в контакт с представителями спецслужб через Telegram и