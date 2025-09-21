|
|
Ветеран боевых действий Виктор Шохин представил книгу стихов в Мичуринске
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана объединяет участников различных локальных войн и членов их семей. Среди них есть и профессиональные военные, и представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к Родине и готовность служить стране.
Особое место в ряду ветеранов занимает Виктор Борисович Шохин — подполковник, кавалер ордена Красной Звезды и участник боевых действий в Афганистане. Более полувека он занимается поэзией, и недавно в комнате «Боевой Славы» прошла презентация его сборника «Я тоже был на боевых».
Книга собрала произведения разных лет: строки о службе в Афганистане, лирические и юмористические стихи, посвящения супруге и друзьям, а также философские размышления о войне, мужестве, стойкости, надежде и любви.
На встречу пришли ценители поэзии и неравнодушные жители города. Виктор Борисович прочитал несколько своих стихотворений, поделился историями их создания и подарил каждому гостю книгу с личной подписью.
|
