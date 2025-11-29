|
Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места
Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку, рефинансировать взятые ранее кредиты, оформить платежную карту, получить консультацию по продуктам и услугам банка. Клиенты смогут открыть текущие и накопительные счета, подключить дистанционное банковское обслуживание.
«Открытие офиса в формате удаленного рабочего места - это новый этап развития Россельхозбанка в Тамбовской области. Мы стремимся к тому, чтобы сделать наши услуги максимально доступными для жителей региона и рады предложить тамбовчанам наши высококонкурентные продукты в кредитовании, размещении денежных средств», – отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
Россельхозбанк - один из крупнейших российских банков, который предлагает линейку продуктов, ориентированных на самый широкий спектр потребителей. Тамбовский филиал Россельхозбанка работает в регионе с 2000 года, на сегодняшний день его региональная сеть насчитывает 21 офис.
Режим работы УРМ в р.п.Дмитриевка:
понедельник, пятница: с 9.00 до 16.00.
В предпраздничные дни время обслуживания клиентов сокращается на 1 час.
Перерыв: 13:00-14:00.
Адрес: Тамбовская область, р.п.Дмитриевка, пл.Ленина, д.2.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3
