Ксения Абалина покинула пост директора «РКС-Тамбов»
Сегодня, 17:05
Директор ООО «РКС-Тамбов» Ксения Абалина сегодня подала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об уходе подтвердили как в самой тамбовской компании, так и в головной структуре — РКС-Холдинг.
В пресс-службе РКС-Тамбов сообщили, что временно руководство предприятием возложено на главного инженера Романа Дадонова. Он будет исполнять обязанности директора до назначения нового руководителя. В «РКС-Холдинге» подтвердили факт увольнения, подчеркнув, что решение носило личный характер.
Отставка произошла на фоне исключения Ксении Абалиной из партии «Единая Россия» по решению президиума регионального политсовета. Слухи о её возможном уходе активно обсуждались накануне, при этом ещё днём ранее она заявляла, что информация об увольнении не соответствует действительности, отмечая, что «в СМИ её увольняют ежегодно».
На этом фоне внимание общественности также привлекло ДТП со смертельным исходом, произошедшее накануне у здания «Водоканала». Служебный автомобиль компании «Тойота Камри» сбил 8-летнего мальчика, возвращавшегося из школы. Ребёнок погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ксения Абалина возглавляла «РКС-Тамбов» с июля 2022 года, ранее, с 2021 года, занимала должность первого заместителя директора. За время её руководства компания неоднократно подвергалась критике со стороны городских и областных властей — в частности, из-за затягивания сроков ремонта значимых коммунальных объектов, включая канализационный коллектор на Набережной.
