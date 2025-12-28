|
Тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» переоформил лицензию после смены собственника
Сегодня, 11:45
АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.
Предыдущая лицензия была оформлена Росалкогольрегулированием в январе 2022 года и должна была действовать до апреля 2026 года. Однако 8 декабря 2025 года предприятие получило новый лицензионный документ, срок действия которого также установлен до апреля 2026 года.
Переоформление лицензии связано с изменением структуры собственности завода. Напомним, в июле 2024 года Тамбовский районный суд по иску Генеральной прокуратуры РФ принял решение об обращении в доход государства российских активов международного холдинга SPI Group, признанного экстремистской организацией. Основанием для иска стало финансирование Вооружённых сил Украины бенефициаром холдинга Юрием Шефлером.
Под действие судебного решения попали в том числе активы спиртового завода в рабочем посёлке Новая Ляда Тамбовского района. С лета 2024 года АО «Амбер Талвис» функционирует в рамках государственного управления.
В компании подчёркивают, что переоформление лицензии носит административный характер и необходимо для подтверждения законности деятельности после смены владельца. Процедура позволяет обеспечить непрерывность производственного процесса и стабильную работу предприятия.
