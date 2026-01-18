Фермера из Тамбовской области обязали вернуть грант на животноводческую ферму Комментариев: 0



Судом установлено, что подлежит взысканию 13,6 млн руб. бюджетных средств, включая федеральное и областное финансирование, а также 4,5 млн руб. процентов, начисленных по состоянию на 19 декабря 2025 года. Общая сумма составила 18,1 млн руб. Кроме того, проценты будут начисляться до момента фактического возврата денег. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 113,5 тыс. руб.



Грант был предоставлен Сергею Праслову в июле 2019 года. По версии министерства, получатель не смог подтвердить часть расходов, заявленных как строительство коровника, не выполнил обязательства по софинансированию проекта и не представил в установленные сроки документы о вводе объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности.



После расторжения соглашения о предоставлении гранта министерство потребовало вернуть средства, однако этого сделано не было, что и стало основанием для обращения в суд.



В ходе рассмотрения дела фермер указывал, что объект фактически построен и используется, а задержки возникли по вине подрядной организации — ООО «Строй Гарант Комплекс», а также из-за ограничений, действовавших в период пандемии. Суд счёл эти доводы несостоятельными, указав, что влияние пандемии на исполнение обязательств не доказано, а предпринимательские риски несёт сам получатель господдержки.



Экспертиза показала, что объём фактически выполненных работ составил 6,7 млн руб. при оплате подрядчику 8,3 млн руб. Разницу суд квалифицировал как нецелевое использование средств гранта. Также в решении упомянуты проблемы с разрешительной документацией и вопросы, связанные с размещением объекта в водоохранной зоне.



Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке. Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск министерства сельского хозяйства региона к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Сергею Праслову. Суд обязал фермера вернуть средства гранта, предоставленного на создание семейной животноводческой фермы, а также выплатить проценты.Судом установлено, что подлежит взысканию 13,6 млн руб. бюджетных средств, включая федеральное и областное финансирование, а также 4,5 млн руб. процентов, начисленных по состоянию на 19 декабря 2025 года. Общая сумма составила 18,1 млн руб. Кроме того, проценты будут начисляться до момента фактического возврата денег. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 113,5 тыс. руб.Грант был предоставлен Сергею Праслову в июле 2019 года. По версии министерства, получатель не смог подтвердить часть расходов, заявленных как строительство коровника, не выполнил обязательства по софинансированию проекта и не представил в установленные сроки документы о вводе объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности.После расторжения соглашения о предоставлении гранта министерство потребовало вернуть средства, однако этого сделано не было, что и стало основанием для обращения в суд.В ходе рассмотрения дела фермер указывал, что объект фактически построен и используется, а задержки возникли по вине подрядной организации — ООО «Строй Гарант Комплекс», а также из-за ограничений, действовавших в период пандемии. Суд счёл эти доводы несостоятельными, указав, что влияние пандемии на исполнение обязательств не доказано, а предпринимательские риски несёт сам получатель господдержки.Экспертиза показала, что объём фактически выполненных работ составил 6,7 млн руб. при оплате подрядчику 8,3 млн руб. Разницу суд квалифицировал как нецелевое использование средств гранта. Также в решении упомянуты проблемы с разрешительной документацией и вопросы, связанные с размещением объекта в водоохранной зоне.Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.



