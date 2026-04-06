В Тамбовской области нашли нарушения при конкурсе на ремонт дороги

Франц Клинцевич поддержал присвоение Игорю Волкову звания почётного гражданина Тамбовской области

В Мичуринске ветераны боевых действий провели «урок мужества» для школьников

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей

В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений

В Мичуринске ветераны Афганистана встретились со школьниками в музее «Боевой Славы»

Из Мичуринска на Купянское направление отправили гуманитарный груз к 23 февраля

В Мичуринске почтили память воинов-афганцев в честь 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В Мичуринске школьники встретились с участником СВО в преддверии Дня Тамбовских героев

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Прокуратура Тамбовской области выявила нарушения при проведении конкурса на разработку проекта капитального ремонта дороги «Мучкапский – Покровка». Об этом сообщает издание «Вердикт».

Контракт стоимостью 9,7 млн рублей разыгрывался в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На конкурс поступило 11 заявок, все они были допущены к участию. Победителем стало ООО «Магистраль», предложившее выполнить работы за 4,6 млн рублей.

Однако проверка показала, что при оценке заявок комиссия допустила ошибку: одному из участников занизили баллы за опыт и квалификацию. В результате его итоговый результат оказался ниже, чем у конкурентов, хотя цена предложения была сопоставимой.

После вмешательства прокуратуры оценку пересмотрели. Двух членов конкурсной комиссии привлекли к ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей каждого.

В итоге контракт был заключён уже после устранения выявленных нарушений.
Читайте также:

Благоустройство в Крутых Выселках обернулось уголовным делом о хищении сред ...

Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рубл ...

В Тамбовском районе выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и г ...

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенны ...

После вмешательства прокуратуры в Мичуринском округе подрядчик закончил раб ...

После вмешательства УФАС цена на хлебобулочные изделия для лечебных учрежде ...



Тамбовчанам ответят на вопросы о недвижимости и банкротстве по «горячей линии» Росреестра

Вчера, 19:07

В апреле жители Тамбовской области смогут получить бесплатные консультации специалистов Росреестра по актуальным вопросам недвижимости и права. В регионе пройдут тематические «горячие линии». Обратиться за консультацией можно будет с 9:00 до 12:30 по следующим темам: 9 апреля — кадастровый учёт в

Фонтан «Дружба народов» в Тамбове запустят к концу апреля

Вчера, 17:05
В Тамбове фонтан на Привокзальной площади планируют запустить 27 апреля — одновременно с началом работы других городских фонтанов. Сейчас на объекте завершается монтаж оборудования. В системе будет задействовано 80 насосов, после установки специалисты приступят к настройке и пусконаладочным

Тамбовское ДСУ-2 готовится к банкротству на фоне долгов и уголовных дел

Вчера, 13:01
Крупный дорожный подрядчик Тамбовской области — ЗАО «ДСУ-2» — намерен обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Об этом сообщает издание «Вердикт». Компания, которая долгие годы выполняла государственные и муниципальные контракты, оказалась в сложной финансовой ситуации. По итогам

В Тамбовской области могут сделать выходной на Радоницу в рекомендательном порядке

6 апреля 2026
В Тамбовской области рассматривают возможность введения дополнительного выходного дня на Радоницу — 21 апреля 2026 года. Проект соответствующего постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, работодателям в регионе рекомендуют дать сотрудникам выходной в этот

В Тамбовской области увеличили пособие на погребение

6 апреля 2026
В Тамбовской области повысили размер социального пособия на погребение. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты областной думы. Теперь выплата составит 9 678 рублей — это на 5,6% больше прежнего размера и соответствует федеральному уровню. Получить пособие смогут граждане,

Уроженец Моршанска, создатель «Циркона» Александр Леонов скончался на 75-м году жизни

6 апреля 2026
Тамбовская область потеряла одного из своих самых известных земляков. На 75-м году жизни скончался Александр Леонов — выдающийся инженер, генеральный конструктор НПО машиностроения и Герой Труда России. Он родился в 1950 году в Моршанске и прошёл путь от молодого инженера до одного из ключевых

В Моршанском лесхозе готовятся к пожароопасному сезону и высадят 800 тыс. сосен

6 апреля 2026
В Моршанском лесхозе с начала 2026 года усилили профилактику лесных пожаров, несмотря на то, что пожароопасный сезон официально ещё не объявлен. Специалисты уже установили противопожарные аншлаги, шлагбаумы и подготовили места отдыха для жителей. Как рассказал директор лесхоза Владимир Лютиков,

В соседнем регионе начали судить врачей по делу о приписках в медицине

5 апреля 2026
В Липецке начался суд по резонансному делу, связанному с возможным завышением объёмов медицинской помощи. На скамье подсудимых — 16 медработников. По версии следствия, несколько лет назад в отчётности могли появиться данные о медицинских услугах, которые фактически не оказывались. Ущерб

Тамбовского педиатра наградили медалью Луки Крымского

5 апреля 2026
Врач-педиатр из Тамбова Евгений Куприн удостоен государственной награды — медали Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Награда вручена за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в сложных условиях. Евгений Куприн

В Тамбове ввели график вывоза веток и растительных отходов весной

4 апреля 2026
В Тамбове утвердили порядок вывоза древесно-растительных отходов в весенний период. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков. Теперь для удобства жителей установлен порайонный график. Северную часть города будут обслуживать в понедельник, вторник и среду, центральную и южную — по

В Тамбове открылась выставка дореволюционных газет и журналов

4 апреля 2026
В фундаментальной библиотеке Державинского университета открылась выставка «Дореволюционная пресса Тамбовской губернии». Посетители могут увидеть подлинные газеты и журналы, изданные более ста лет назад — с 1880-х по 1910-е годы. На экспозиции представлены такие издания, как «Тамбовские губернские

В Тамбове профсоюзы подвели итоги работы и переизбрали председателя

3 апреля 2026
В Тамбове состоялась отчетно-выборная конференция областного объединения профсоюзов. Участники подвели итоги работы за последние пять лет и определили задачи на будущее. Председателем профобъединения вновь избран Геннадий Афанасов — он продолжит работу на этом посту еще один пятилетний срок.

Власти Тамбова представили инвестиционный профиль города и назвали его слабые стороны

3 апреля 2026
Администрация Тамбова опубликовала инвестиционный профиль города — документ, который должен помочь привлечь новых инвесторов. В нём собраны основные данные об экономике, свободных земельных участках, предприятиях и возможностях для бизнеса. При этом власти не только рассказали о преимуществах, но

Малый бизнес в Тамбовской области обеспечивает десятки тысяч рабочих мест и сотни миллиардов оборота

3 апреля 2026
Малые предприятия Тамбовской области продолжают играть важную роль в экономике региона. По итогам 2025 года в этом секторе занято более 24 тысяч человек, а общий оборот составил свыше 151 млрд рублей, сообщает деловое издание «Вердикт». В среднем на одно предприятие приходится около 30

В Тамбовской области будут судить сотрудников «ДСУ-2» за обман водителей на 1,1 млн рублей

3 апреля 2026
В Тамбовской области в суд направлено уголовное дело в отношении пяти бывших сотрудников ЗАО «ДСУ-2». Их обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, обвиняемые работали в зонах весового контроля и обманывали водителей грузовиков. Они убеждали их платить деньги якобы за проезд или штрафы за

В Тамбовской области стало больше налогов, но меньше компаний и рабочих мест

2 апреля 2026
В Тамбовской области в 2025 году выросли налоговые поступления, однако одновременно сократилось число компаний и снизилась занятость в малом бизнесе. Такие данные приводит деловое издание «Вердикт». Больше всего выросли поступления по налогу на доходы физических лиц. В региональный бюджет они

Компания из Тамбовской области выплатила более 4 млн рублей за загрязнение почвы

2 апреля 2026
ООО «Кристалл», зарегистрированное в Тамбовской области, полностью возместило ущерб почвам в размере более 4,2 млн рублей. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Речь идет о нарушениях, выявленных ранее на производстве компании в Воронежской области. Там на площади свыше 6 тысяч квадратных метров

Суд оставил «Дормострой» в «чёрном списке» поставщиков из-за проблем с дорогами

2 апреля 2026
Арбитражный суд Тамбовской области отказался исключать ООО «Дормострой» из реестра недобросовестных поставщиков. Ранее компания попала туда из-за срыва крупного контракта на обслуживание дорог. Речь идёт о государственном контракте стоимостью более 172 млн рублей. Подрядчик должен был содержать

Апрельский график выплат детских пособий и пенсий в Тамбовской области

2 апреля 2026
3 апреля в Тамбовской области начинается выплата детских пособий за март. В этот день Отделение СФР по Тамбовской области отправит на банковские карты: - единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; - пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. В этот же день, 3

Жителя Мичуринска будут судить за махинации с льготными проездными

1 апреля 2026
В Тамбовской области перед судом предстанет житель Мичуринска, которого обвиняют в мошенничестве при получении бюджетных выплат. По данным следствия, мужчина занимался пассажирскими перевозками и использовал социальные транспортные карты льготников для фиктивных поездок. На самом деле услуги при
