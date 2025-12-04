|
Евгений Первышов встретился с тамбовскими добровольцами в День волонтёра
5 декабря в России отмечают День волонтёра — праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и делают значимые дела для своей страны и своих сообществ. В этот день глава Тамбовской области Евгений Первышов встретился с активистами региона и поблагодарил их за вклад в развитие добровольческого движения. На встречу пригласили 18 волонтёров, представляющих разные направления: гуманитарную помощь, экологию, поддержку мобилизованных, помощь пожилым и маломобильным гражданам.
Своей историей поделился студент Державинского университета Даниил Прудников. Он участвовал в гуманитарной миссии в Курской области: помогал в восстановлении жилья и соцобъектов, работал водителем полевого автомобиля и доставлял бригады добровольцев к местам проведения работ.
Ещё один студент Державинского — Артём Поздняков — помогал ликвидировать последствия ЧС в Анапе.
«Мы поехали, потому что искренне хотели помочь Чёрному морю. Приезжали несколько раз. Вместе с другими волонтёрами нам удалось собрать более 1100 мешков мазута и загрязнённого песка», — рассказал Артём.
На встречу пришла и доброволец Любовь Сематкина вместе со своим сыном Павлом. Семья с первых дней спецоперации помогает российским военным: делает тёплые стельки, заживляющую мазь, сухие супы, одеяла и накидки с защитой от тепловизоров. Павел в этом году стал победителем регионального конкурса «Добро в действии».
По итогам встречи Евгений Первышов подчеркнул значение волонтёрского движения:
«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчёркивает, что добровольчество — это фундамент гражданского общества. Волонтёры не ждут указаний, а действуют: помогают пожилым, маломобильным гражданам и всем нуждающимся, собирают гуманитарную помощь, участвуют в экологических акциях. Огромные слова благодарности каждому добровольцу за бескорыстное служение людям и за то, что меняете этот мир к лучшему».
В Тамбовской области сегодня зарегистрировано более 44,5 тысячи волонтёров на платформе добро.рф, и это число продолжает расти. В 2025 году тамбовские добровольцы помогали очищать побережье в Анапе, сопровождали маломобильных граждан на выборах, участвовали в благоустройстве и поддерживали российских бойцов гуманитарными отправками и волонтёрскими мастерскими.
Региональные власти отмечают, что готовят новые проекты поддержки добровольцев и расширения волонтёрских программ.
Фото: Павел Васильев
