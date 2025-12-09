|
Въездные стелы в Тамбовской области могут превратиться в современные инсталляции
Вчера, 20:21
Комментариев: 0
Версия для печати
Во время прямой линии с губернатором Евгением Первышовым жительница региона предложила обновить существующие въездные стелы и превратить их в современные инсталляции с названием и датой основания населённых пунктов.
Глава региона поддержал инициативу, отметив, что идея логично вписывается в работу по развитию туристической привлекательности области.
«История Тамбовской области очень богатая, и каждый населённый пункт имеет свои особенности и достопримечательности. Мы обсуждали этот вопрос в рамках стратегии развития туристической отрасли», — сказал Евгений Первышов и попросил своего заместителя Николая Федосеенкова уточнить, что уже сделано.
Николай Федосеенков пояснил, что сейчас совместно с лабораторией госдизайна мастерской «Сенеж» разрабатывается новая визуальная концепция региона.
«Наша задача — чтобы такие стелы отражали, как выглядит регион сегодня, и рассказывали о том, чем были наполнены эти места раньше. Они должны включать фотозоны и места отдыха», — отметил замглавы региона.
По его словам, концепцию представят уже в начале следующего года.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.