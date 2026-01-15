В Тамбове планируют рекультивацию старой свалки у Авиационной и Бастионной Комментариев: 0



О планах региона сообщил заместитель главы Тамбовской области Евгений Зименко после совещания в Минприроды России, где обсуждались вопросы ликвидации объектов накопленного экологического вреда. По его словам, подготовка к участию в федеральной программе ведётся поэтапно с прошлого года, так как подобные проекты требуют серьёзной предварительной работы.



Свалка, о которой идёт речь, формировалась с 1970-х годов. Несмотря на то что официально она закрыта, участок продолжает числиться объектом накопленного вреда окружающей среде. Власти также обращают внимание, что территория не охраняется, и даже после закрытия её площадь увеличивается из-за несанкционированного вывоза мусора.



В 2025 году областное министерство экологии определило начальную максимальную цену контракта на разработку проектной документации — чуть более 48 млн руб. Были подготовлены и согласованы градостроительные планы как самого участка свалки, так и прилегающих территорий.



По итогам электронного конкурса в декабре 2025 года подрядчиком выбрано ООО «Институт Транснефтегазпроект». В 2026 году компании предстоит провести инженерные изыскания, изучить объёмы и глубину залегания отходов и предложить оптимальный вариант рекультивации нескольких участков.



Как отметил Зименко, проектно-сметная документация должна быть готова к концу марта 2027 года. После этого регион рассчитывает направить заявку на федеральное софинансирование, чтобы приступить к фактической ликвидации свалки. Власти Тамбовской области готовят проект полной рекультивации территории бывшей городской свалки в районе улиц Авиационная и Бастионная. Реализовать его планируется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». Предварительная стоимость всех работ оценивается примерно в 200 млн руб.О планах региона сообщил заместитель главы Тамбовской области Евгений Зименко после совещания в Минприроды России, где обсуждались вопросы ликвидации объектов накопленного экологического вреда. По его словам, подготовка к участию в федеральной программе ведётся поэтапно с прошлого года, так как подобные проекты требуют серьёзной предварительной работы.Свалка, о которой идёт речь, формировалась с 1970-х годов. Несмотря на то что официально она закрыта, участок продолжает числиться объектом накопленного вреда окружающей среде. Власти также обращают внимание, что территория не охраняется, и даже после закрытия её площадь увеличивается из-за несанкционированного вывоза мусора.В 2025 году областное министерство экологии определило начальную максимальную цену контракта на разработку проектной документации — чуть более 48 млн руб. Были подготовлены и согласованы градостроительные планы как самого участка свалки, так и прилегающих территорий.По итогам электронного конкурса в декабре 2025 года подрядчиком выбрано ООО «Институт Транснефтегазпроект». В 2026 году компании предстоит провести инженерные изыскания, изучить объёмы и глубину залегания отходов и предложить оптимальный вариант рекультивации нескольких участков.Как отметил Зименко, проектно-сметная документация должна быть готова к концу марта 2027 года. После этого регион рассчитывает направить заявку на федеральное софинансирование, чтобы приступить к фактической ликвидации свалки.



