В Тамбовской области обсуждают закон о запрете склонения к абортам
Сегодня, 21:00
В Тамбовской области начата независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта «О запрете и профилактике склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области». Документ подготовлен в рамках государственной политики, направленной на сокращение числа абортов и повышение рождаемости.
Согласно пояснительной записке, авторы инициативы указывают на отсутствие в федеральном законодательстве механизмов защиты беременных женщин от так называемого «агрессивного репродуктивного давления». Законопроект предполагает запрет любых действий, направленных на понуждение женщины к искусственному прерыванию беременности. Конкретные меры ответственности пока не определены — документ находится на стадии обсуждения.
Разработчики отмечают, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета и будет носить профилактический характер.
В начале февраля губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что за 2025 год число проведённых в регионе абортов сопоставимо «почти с половиной» числа новорождённых.
В настоящее время аналогичные законы действуют в 30 регионах России, ещё в 19 субъектах соответствующие инициативы находятся на рассмотрении. В соседних регионах Черноземья практика уже введена: в Курской области закон действует с 2023 года, в Орловской — с ноября 2024 года, в Воронежской — с апреля 2025 года. По данным профильных источников, аналогичный проект рассматривается и в Липецкой области.
