|
В Тамбове после обрушения здания XIX века возбуждено уголовное дело
Вчера, 19:07
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли и части фасада нежилого здания на улице Коммунальной, 26. Инцидент произошёл 20 февраля 2026 года. Пострадавших нет.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения и относится к памятникам архитектуры XIX века. По факту происшествия следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность.
Как сообщили в ведомстве, следствию предстоит установить причины обрушения, обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за содержание исторического здания.
В региональном управлении МЧС предварительной причиной назвали превышение допустимой снеговой нагрузки. Угрозы для соседних строений нет.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались экстренные службы и полиция. В работах были задействованы 22 человека и 18 единиц техники, включая подразделения МЧС.
Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что необходимые меры уже согласованы, и в ближайшее время специалисты приступят к разбору завалов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.