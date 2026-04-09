В Тамбовской области в 2026 году отремонтируют шесть районных больниц и построят 10 новых медпунктов
Вчера, 20:08
В Тамбовской области в 2026 году капитальный ремонт проведут сразу в шести районных больницах, одновременно с этим в регионе планируют построить десять новых медицинских объектов. О таких планах сообщил глава региона Евгений Первышов.
Работы затронут Никифоровскую и Староюрьевскую центральные районные больницы, поликлинику № 1 Кирсановской ЦРБ, педиатрическое отделение Токаревской ЦРБ, а также несколько корпусов Жердевской ЦРБ и стационар Умётской больницы.
Часть проектов рассчитана на более длительный срок. Так, ремонт в Жердевской ЦРБ продлится до конца 2027 года. В эти же сроки будут обновляться больница имени Брюхоненко в Мичуринске и хирургический корпус Уваровской ЦРБ.
Параллельно в регионе расширят сеть первичного звена здравоохранения. До конца 2026 года планируется построить десять модульных объектов — фельдшерско-акушерские пункты и центры врача общей практики. Они появятся в Тамбовском, Мичуринском, Инжавинском и Сампурском округах.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Власти отмечают, что модернизация системы здравоохранения направлена на повышение доступности медицинской помощи, особенно в сельских территориях.
Напомним, в прошлом году в регионе уже открыли несколько новых ФАПов и амбулаторий, отремонтировали 16 медицинских учреждений и закупили 50 автомобилей скорой помощи.
