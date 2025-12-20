Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Ветеран СВО проходит стажировку в администрации Мичуринска по программе «Герои Тамбовщины»

Вчера, 14:02
Комментариев: 0
Версия для печати
Ветеран СВО проходит стажировку в администрации Мичуринска по программе «Герои Тамбовщины»В Тамбовской области продолжается реализация региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», участниками которой стали 27 ветеранов специальной военной операции. Очный этап обучения завершился 9 ноября, после чего слушатели приступили к практической части — стажировкам под руководством наставников в органах власти и учреждениях региона.

Один из участников программы — подполковник Вооружённых Сил РФ Алексей Ерин — проходит стажировку в администрации Мичуринска. В рамках практики он знакомится с ключевыми направлениями работы муниципалитета, участвует в выездных мероприятиях и изучает специфику управления в различных сферах городской жизни.

Алексей Ерин — уроженец Мичуринска, выпускник школы № 82 (ныне школа № 19), участник специальной военной операции. За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, он награждён медалью Суворова и медалью «За боевые отличия» Министерства обороны РФ.

В администрации Мичуринска отмечают, что участие в программе — это не только признание вклада ветеранов, но и возможность для города передать практический управленческий опыт. Стажировка проходит под личным руководством главы города и его команды, которые рассматривают работу с участниками программы как серьёзную ответственность.

Фото: администрация Мичуринска
