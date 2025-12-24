|
Область требует от администрации Тамбова вернуть 15 млн рублей за благоустройство
Вчера, 12:00
Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Тамбова о взыскании 15 млн руб. Средства были выделены муниципалитету в виде субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды.
Как следует из материалов дела, региональное ведомство указывает на недостижение установленных результатов использования субсидии по шести общественным территориям в Тамбове. В перечень вошли участки в районе домов №149, №159а и №159б по улице Мичуринской и центра образования имени Кузнецова, территории у домов №2–3 по улице Покровской, по улице Социалистической рядом с детским садом «Росиночка» и школой №31, а также общественные пространства в посёлке Строитель, сёлах Бокино и Покрово-Пригородное.
На данный момент исковое заявление оставлено судом без движения. В судебной картотеке указано, что к материалам дела не приложены документы, подтверждающие заявленные требования. Министерству предложено до 23 января 2026 года устранить недостатки, представив контракты и акты выполненных работ по спорным объектам.
Отдельно отмечается, что министерство ТЭК и ЖКХ Тамбовской области подало в арбитраж ещё один иск к администрации города. В этом деле сумма требований составляет 895 тыс. руб., однако подробности заявленных претензий пока не раскрываются.
