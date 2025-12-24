В Строителе завершают запуск станции очистки воды: власти обещают решить проблему «ржавых кранов» 0 Власти Тамбова в конце года отчитались о ходе решения многолетней проблемы качества холодного водоснабжения в посёлке Строитель, на которую местные жители жаловались годами. По словам горожан, из кранов нередко текла вода, больше похожая по цвету на «пепси-колу», чем на питьевую. Как сообщил глава

Максим Косенков анонсировал пересмотр маршрутной сети и новую транспортную стратегию Тамбова 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков 25 декабря провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов, в том числе о развитии городского транспорта — одной из самых острых тем для жителей областного центра. По словам Максима Косенкова, в настоящее время в регионе совместно

Область требует от администрации Тамбова вернуть 15 млн рублей за благоустройство 0 Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Тамбова о взыскании 15 млн руб. Средства были выделены муниципалитету в виде субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды. Как следует из

В Тамбовской области прошло первое заседание Совета по демографической и семейной политике 0 В Тамбовской области состоялось первое заседание Совета по демографической и семейной политике, созданного распоряжением главы региона Евгения Первышова всего неделю назад. Председателем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. Как сообщает деловое издание «Вердикт», редактор

Топ-менеджеры АПК Тамбовской области вошли в число лучших в отраслевом рейтинге «Соль земли» 0 Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров в агропромышленном комплексе.

Ксения Абалина покинула пост директора «РКС-Тамбов» 0 Директор ООО «РКС-Тамбов» Ксения Абалина сегодня подала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об уходе подтвердили как в самой тамбовской компании, так и в головной структуре — РКС-Холдинг. В пресс-службе РКС-Тамбов сообщили, что временно руководство предприятием возложено на

У двух тамбовских производителей мяса выявили сальмонеллу при экспортных поставках 0 Россельхознадзор временно ограничил экспорт продукции тамбовского ООО «Токарёвская птицефабрика». Причиной стало повторное выявление нарушений требований безопасности: в пробах замороженного мяса птицы, исследованных в Казахстане, обнаружены сальмонеллы. Кроме того, ведомство усилило лабораторный

В Тамбове после реконструкции вновь зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечная слава» 0 В Тамбове 23 декабря после масштабной реконструкции состоялась церемония возвращения Вечного огня на мемориале «Вечная слава» на Соборной площади. Как сообщили в правительстве региона, мероприятие стало финальным событием Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В

В Тамбове у здания «Водоканала» автомобиль насмерть сбил 8-летнего ребёнка 0 В Тамбове днём произошла смертельная авария с участием ребёнка. Около 14 часов у административного здания Водоканала («РКС-Тамбов») на улице Тулиновской, 5 автомобиль «Тойота Камри» сбил 8-летнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции, за

Суд в Москве продлил арест экс-губернатору Тамбовской области Максиму Егорову 0 Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову. Арест продлён ещё на три месяца — до 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Под стражей до той же даты останется и второй фигурант дела — Александр Соломатин, ранее

Слухи об отставке Ксении Абалиной в «РКС-Тамбов» пока не подтверждаются 0 В Тамбове обсуждают возможную отставку управляющего директора ООО «РКС-Тамбов» Ксении Абалиной. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Тамбов Главное», где со ссылкой на источники сообщается, что кадровое решение может быть принято уже в январе. Главный редактор делового издания «Вердикт»

Гордума утвердила бюджет Тамбова на 2026 год с профицитом 0 Тамбовской городской Думой согласован бюджет областного центра на 2026 год. Доходы города определены в объёме 10,9 млрд руб., расходы — 10,7 млрд руб., что формирует профицит порядка 225 млн руб. Как следует из пояснительных материалов, основная нагрузка по расходам в следующем году ляжет на

В Тамбове почтили 100-летие Героя Советского Союза Эдуарда Потапова 0 В школе № 18 имени Э. Д. Потапова в Тамбове прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения Эдуарда Потапова — уроженца Мичуринска, фронтовика и педагога, чьё имя носит образовательное учреждение. Эдуард Дмитриевич родился в 1925 году в Мичуринске. До начала Великой

Мичуринские ветераны и волонтёры отправили гуманитарную помощь бойцам в Запорожскую область 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. В минувшие выходные

Геннадия Берстенёва и Романа Шамояна суд обязал отвечать по долгам «Элитстроя» личным имуществом 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление прокуратуры региона и привлёк бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой» к субсидиарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. Как уточняет «ПроТамбов», речь идёт о бывшем генеральном

В Уварове завершили берегоукрепление у моста через Ворону 0 В городе Уварово завершены планово-предупредительные работы на мосту через реку Ворона. Как сообщили специалисты, основной задачей стало укрепление берега и защита опор мостового перехода от размыва. Заказчиком работ выступало ТОГКУ «Тамбовавтодор», подрядчиком — ООО «МОСТОСТРОЙ». Мероприятия

Жители Тамбовской области направили более 15 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным 0 В 2025 году жители Тамбовской области направили в редакцию программы Итоги года с Владимиром Путиным более 15 тыс. обращений. Это примерно на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Как сообщается, в этот раз тамбовчан больше всего волновали вопросы социальных льгот, здравоохранения и поддержки ветеранов.

Ветеран СВО проходит стажировку в администрации Мичуринска по программе «Герои Тамбовщины» 0 В Тамбовской области продолжается реализация региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», участниками которой стали 27 ветеранов специальной военной операции. Очный этап обучения завершился 9 ноября, после чего слушатели приступили к практической части — стажировкам под руководством

Сбербанк поддержал строительство зернового элеватора под Тамбовом за 600 млн рублей 0 В Тамбовской области с рабочим визитом побывала делегация Сбербанка. Представители банка посетили группу компаний «Октябрьское», где реализуется один из крупнейших аграрных инфраструктурных проектов региона — строительство зернового элеватора в посёлке Селезнёвский. Делегацию возглавил

Школьников в Покрово-Пригородном перевели на «дистанционку» из-за отсутствия водителя автобуса 0 В Покрово-Пригородной средней школе городского округа Тамбов после увольнения водителя школьного автобуса возникла внештатная ситуация: с 30 октября подвозить детей к месту учёбы стало некому. В результате учеников перевели на дистанционное обучение, однако фактически образовательный процесс был