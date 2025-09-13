Тамбов-информ - новости Тамбова и области

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

» » » Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в Бокино

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в Бокино

Вчера, 18:18
Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в БокиноМноголетняя проблема с улицей Заречной в селе Бокино Тамбовской области дошла до федерального уровня. Жители не раз жаловались, что единственная дорога к их домам остаётся грунтовой, её постоянно размывает дождями и снегом. Иногда проехать невозможно даже скорой помощи или пожарным машинам.

Жалобы дошли до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После проверки регионального СКР факты подтвердились. Теперь глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и потребовал от руководителя управления в Тамбовской области Александра Полшакова доложить о ходе расследования.

Для жителей Бокино это шанс наконец увидеть решение вопроса, который годами оставался без внимания местных властей.

Фото: СК РФ
Юная тамбовчанка завоевала бронзу на Всероссийских играх боевых искусств

Вчера, 20:30
0
В Анапе завершились XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более тысячи участников из разных регионов страны. В течение двух недель юные спортсмены состязались в кикбоксинге, каратэ, тхэквондо, дзюдо, самбо, грепплинге, боксе, армейском рукопашном бое, ушу и смешанных

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разбитой дороги в Бокино

Вчера, 18:18
0
Многолетняя проблема с улицей Заречной в селе Бокино Тамбовской области дошла до федерального уровня. Жители не раз жаловались, что единственная дорога к их домам остаётся грунтовой, её постоянно размывает дождями и снегом. Иногда проехать невозможно даже скорой помощи или пожарным машинам. Жалобы

Тамбовский симфонический оркестр откроет юбилейный сезон концертом Чайковского

Вчера, 13:31
0
18 сентября Академический симфонический оркестр имени С.В. Рахманинова откроет свой пятый, юбилейный сезон. Первое выступление будет посвящено 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В программе концерта прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солистом выступит пианист Даниил

Почти миллион рублей задолжали Тамбовской области компании-недропользователи региона

Вчера, 12:34
0
За последние пять лет предприятия, добывающие полезные ископаемые в Тамбовской области, не выплатили свыше 900 тыс. рублей обязательных платежей. В бюджет не поступили налог на добычу, водный налог и регулярные отчисления за пользование недрами. По данным регионального минэкологии, задолженность

«Народная плотина» на Цне: уголовное дело буксует, жители спорят с прокурорами

13 сентября 2025
0
История с так называемой «народной плотиной» в Тамбове снова возвращается в Ленинский районный суд. В четвертый раз туда поступило дело против строителя Александра Романова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. Все предыдущие попытки начать разбирательство заканчивались возвратом материалов на

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

13 сентября 2025
0
На брифинге в ситуационном центре партии "Новые люди" руководитель центра Евгений Коркищенко сообщил о нарушениях избирательного законодательства в ходе голосования в городе Уварoво. По его словам, наблюдатель партии на УИК № 921 Александр столкнулся с систематическим препятствованием со стороны

В Тамбове почтили память Зои Космодемьянской в день её 102-летия

13 сентября 2025
0
В Тамбове отметили день рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В минувшую субботу, 13 сентября, у памятника легендарной разведчице состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие врио главы региона Евгений Первышов, председатель облдумы Евгений Матушкин, а также

Приговор экс-депутату Тамбовской Гордумы Ольге Степичевой вступил в силу

13 сентября 2025
0
В Тамбове завершилось громкое дело бывшего заместителя председателя городской Думы Ольги Степичевой. Тамбовский областной суд отказался удовлетворить её апелляцию и оставил без изменений приговор Октябрьского райсуда, вынесенный летом этого года. Напомним, в июне суд признал Степичеву виновной в

Участок трассы Р-22 «Каспий» в Первомайском округе расширят до четырёх полос

12 сентября 2025
0
В Первомайском округе Тамбовской области продолжается капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» с 356-го по 371-й км. По данным ФКУ Упрдор Москва–Волгоград, подрядчик выполнил уже 54% работ. На 13 из 15 км дороги уложены все слои покрытия, кроме верхнего. По двум новым полосам

В Тамбове возбуждено дело после пожара в психиатрической больнице

12 сентября 2025
0
Ночью в Тамбовской областной психиатрической больнице произошёл пожар, в результате которого пострадали пять пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области. По данным ведомства, возгорание произошло в одной из палат. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Полицейский из Тамбова одержал победу в международном заплыве в Москве

12 сентября 2025
0
11 сентября на легендарном пляже в Строгино прошли международные соревнования по плаванию на открытой воде — Swimcup Москва Строгино 2025. Среди участников был и представитель Тамбова — Артём Аршинов, кандидат в мастера спорта по плаванию. На дистанции 1000 метров в абсолютной категории среди

В Тамбовской области спасли редкого орлана-белохвоста, занесённого в Красную книгу

12 сентября 2025
0
В Сосновском районе Тамбовской области специалисты Центра спасения диких животных помогли орлану-белохвосту, занесённому в Красную книгу. Хищную птицу обнаружили местные жители на берегу водоёма: она не могла взлететь из-за травмы. По снимкам очевидцев специалисты быстро определили вид и выехали к

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

11 сентября 2025
0
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев провел сегодня масштабное онлайн-совещание с региональными отделениями по всей стране, посвященное подготовке к единому дню голосования 2025 года. В режиме видеоконференции руководители выборных регионов докладывали об открытии ситуационных центров

В Тамбове 15-летняя Виктория Смольянинова представила первую персональную фотовыставку

11 сентября 2025
0
В библиотеке имени Н. К. Крупской открылась экспозиция юной фотохудожницы Виктории Смольяниновой. Работы 15-летней авторки уже вызвали интерес как у посетителей, так и у профессионального фотографического сообщества. Особенность стиля Виктории — использование линзы Жарикова, которая придаёт

Памятник Плевако появился в Тамбове: идея обрела форму

11 сентября 2025
0
В центре Тамбова, на улице Октябрьской, открылся памятник известному адвокату Фёдору Плевако. Как напоминает «Вердикт», ещё в июле министр юстиции России Константин Чуйченко во время визита в регион поддержал инициативу установки монумента. Теперь он лично оценил результат и положительно отозвался

Минобрнауки и власти Тамбовской области готовят программу поддержки вузов

11 сентября 2025
0
10 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития высшего образования в регионе. По информации пресс-службы областного правительства, речь шла о создании комплексной

В Тамбовской области подготовили 881 участок для сентябрьских выборов

11 сентября 2025
0
В Тамбовской области завершается подготовка к выборам, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для голосования оборудован 881 избирательный участок. На 323 площадках, где числится более тысячи избирателей, установлены системы видеонаблюдения с

В Тамбове завершён конкурс кандидатов на главу администрации: осталось два претендента

10 сентября 2025
0
В Тамбове завершён конкурс по отбору кандидатов на должность главы городской администрации. Как сообщили в гордуме, по итогам рассмотрения документов и прохождения этапов отбора победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков и руководитель стоматологической компании «Профи»

В Арбитраже продолжается разбирательство по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый

10 сентября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый в Токаревском округе. Ответчиком выступает «Токаревская птицефабрика», которую прокуратура обвиняет в сбросе сточных вод и требует взыскать ущерб экосистеме в размере 2,86 млн рублей.

Второй подряд глава Моршанска попал под публичную критику Евгения Первышова

10 сентября 2025
0
Моршанск вновь оказался в центре внимания региональных властей. На оперативном совещании 9 сентября врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов жестко раскритиковал работу врио главы города Антона Овчинникова. Поводом стало обращение жительницы Моршанска: еще в июле она просила привести в

Дороги без хозяина: «Дормострой» может попасть в чёрный список поставщиков

10 сентября 2025
0
В Тамбове началось разбирательство о том, стоит ли заносить крупного подрядчика ООО «Дормострой» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом стали жалобы «Тамбовавтодора», который в августе расторг сразу все контракты с этой организацией из-за срывов в содержании дорог. Об этом сообщает деловое
