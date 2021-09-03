В Тамбовской области закрыли старейшую школу 0 Жители деревни Волхонщино в Ржаксинском районе Тамбовской области бьют тревогу – закрыли школу, которая была построена в дореволюционное время. В феврале текущего года в учреждении произошел пожар – сгорели крыша и спортзал, все остальное осталось целым, но школе нужен капитальный ремонт. Вместо

Тамбов единственный город, где сохраняется вторая смена 0 На днях глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин провел встречу с активом города Тамбова, где среди прочего обсуждалась проблема второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Должны сделать прививку 100% подлежащих вакцинации сотрудников 0 В постановление главного санитарного врача Тамбовской области внесли изменения. До ноября текущего года, следует завершить полный цикл вакцинации от коронавируса 100% тем лицам, которые подлежат обязательно вакцинации.

Стартовала акция превратим мусор в корм и лекарства для бездомных животных 0 В Тамбовской области региональный оператор по обороту ТКО - АО «Тамбовская сетевая компания» совместно с «Экорус» решили поддержать бездомных животных из организации «Доброе сердце» совместной акцией.

Жители тамбовских сел лишены нормальных условий для жизни 0 Жители села Николино Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу: на проблемы в их сельской местности власти не обращают внимание, а любые просьбы игнорируются.

В Тамбове планируют продать объекты культурного наследия 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили предложение администрации о включении в прогнозный план приватизации ряда объектов культурного наследия.

В 2022 году начнут расчистку участка реки Студенец 0 На следующий год запланированы работы по расчистке участка реки Студенец на акватории более 500 метров от впадения реки в Цну до Девичьего моста. Основная цель мероприятия решения проблемы с подтоплением жилых домов в русле реки.

Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска 0 В восьмой раз не увенчалась успехом попытка выбрать кандидатов на должность главы города Котовска.

Поставщика тепла и горячей воды могут признать банкротом 0 «Тамбовская областная сбытовая компания» заявила о своем намерении подать заявление о банкротстве ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Общество занимается поставкой тепла и горячей воды жителям Котовска и Тамбовского района.

Решается вопрос по «спорным территориям» на границах Тамбовской области 0 Продолжается работа по уточнению границ с соседними регионами, уточнены границы с тремя соседними субъектами РФ. В настоящее время ведутся переговоры с региональным правительством Пензенской области.

У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку 0 В Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с уголовным делом по факту незаконного отчуждения земельных участков у жителей поселка Новая Ляда Тамбовского района под заправку Лукойл-Черноземьенефтепродукт.

Завтра в Тамбове отключат электричество на девяти улицах 0 В связи с ремонтными работами на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова временно обесточат жилые дома на девяти улицах.

В Тамбов доставили мироточивый образ Божией Матери 0 Сегодня в город Тамбов из храма села Ивановка Сампурского района был доставлен мироточивый образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В Тамбовской области в результате ДТП погибли 2 человека 0 На трассе Р22 «Каспий» столкнулись «Хендай Солярис», «Мерседес» и «Хендай Туксон». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля «Хендай Солярис» скончались на месте от полученных травм, машину фактически разорвало.

Власти и собственники ТЦ не могут определиться с установкой дорожных знаков 0 В районе ТЦ «Апельсин» сложилась непростая дорожная ситуация, выход из которой пока под вопросом.

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия 0 В отношении руководителя ООО «ИТ — Сервис» возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного наследия. Обществу принадлежал объект культурного наследия по ул. С. Разина в районе «Вечного огня».

В ряде городов области временно запретят продажу алкоголя 0 В Тамбовской области с 29 августа по 7 сентября в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Моршанске, а также в Тамбовском, Староюрьевском, Моршанском, Сосновском, Никифоровском и Первомайском районах с 08 до 20 часов на отдельных территориях запретят продажу алкогольной продукции.

В Тамбове снесут 82 торговых павильона 0 Врип главы города Тамбова Максим Косенков принял решение документ о порядке сноса самовольно установленных торговых объектов. По итогам рейдов в областном центре акты составили на 82 таких объекта.

В Никифоровском районе трагически погиб подросток 0 Вчера в Никифоровском районе при трагических обстоятельствах погиб школьник.

Россельхозбанк в Тамбове расширяет сотрудничество с ведущими агентствами недвижимости 0 Тамбовский филиал Россельхозбанка расширил перечень ключевых агентств недвижимости, при приобретении жилья у которых действует специальные процентные ставки по ипотечным кредитам с дисконтом до 0,85 п.п. от базовых программ.