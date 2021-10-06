|
|
В области ужесточат ограничения из-за сложной эпидобстановки
В ближайшее время в Тамбовской области ужесточат коронавирусные ограничения из-за сложной эпидобстановки. За последние пару недель коронавирусная кривая приблизилась вплотную почти к 140 диагнозам в сутки. Не снижается и количество летальных исходов.
Новые ограничения примут с учетом предложений регионального Роспотребнадзора.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В ближайшее время в Тамбовской области ужесточат коронавирусные ограничения из-за сложной эпидобстановки.
Сегодня состоялось первое заседание депутатов областной Думы седьмого созыва. Председателем Думы был избран Евгений Матушкин, который будет во второй раз занимать этот пост.
Жители улицы Лагерная в Тамбове бьют тревогу и причина связана со строительством дороги. На грунтовой дороге были неровности, но вместо того чтобы выровнять участок, к этому дню перепад высот довели до абсурда, что может приводить к подтоплению частных домовладений.
Эксперты и политики по разному оценивают итоги правления Александра Никитина в Тамбовской области. По мнению полпреда РФ в ЦФО Сергей Нештенко - Тамбовская область — стабильная развивающаяся территория с сильным экономическим потенциалом.
Сегодня полномочный представитель Президента РФ представил временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Мероприятие проходило в администрации области.
В Тамбовский районный суд передано уголовное дело в отношении врача, который за взятки оформлял больничные. Следственными органами установлено, что в период с августа по октябрь минувшего года медработник выдала 13 «больничных» по 500 или 1,5 тысячи рублей за штуку.
В городе Тамбова остается непростой ситуация с подключением к централизованному отоплению многоквартирных домов. Если по области этот показатель достигает 90%, то в Тамбове в трети жилых домов Тамбова до сих пор нет отопления.
В связи с заявлением Главы администрации Тамбовской области Никитина А.В. о досрочном прекращении полномочий Президент РФ принял его отставку.
Тамбовское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры разместило информацию о возможной фальсификации истории о стене Казанского монастыря в Тамбове, - сообщает «ПРАВО68».
В Тамбовском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по заявлению Тамбовского обкома КПРФ об отмене постановления избиркома об определении результатов выборов депутатов Тамбовской областной Думы по единому округу.
Органы прокуратуры выявили грубейшие нарушения со стороны поставщика продукции для социальных учреждений города Мичуринска. В частности ООО «Колобок» на складе хранило продукты с истекшим сроком годности.
Очередной градостроительный конфликт произошел в Тамбове, речь идет о строительстве многоэтажного дома по ул. Мичуринская, где должны были построить «Олимпийский» бассейн. По поводу незаконности отчуждения земли в интересах застройщика есть официальные документы от УФАС. Есть обращение в
Практически каждый день в Тамбовской области фиксируется значительное число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На утро сегодняшнего дня, за минувшие сутки в области подтверждён 121 новый случай.
В Тамбове задержали бывшего генерального директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову в рамках уголовного дела о мошенничестве. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 годы.
С сегодняшнего дня в городе Тамбове стартовал отопительный сезон. Администрацией города предписано закончить пусконаладочные работы в срок до 11 октября. При этом на теплосетях продолжаются ремонтные работы. Сложная ситуация в северной части Тамбова, где меняют несколько километров сетей.
После выборов в Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с аномальными результатами кандидатов от партии «Единая Россия» в отдельных селах, где представители оппозиции проиграли в десять раз.
Сегодня Тамбовская область празднует 84-й день рождения. Наша область была образована специальным постановлением Центрального исполнительного комитета СССР как самостоятельный регион.
Вчера в районе с. Татаново Тамбовского района произошло ДТП в результате, которого один человек погиб и четверо пострадали.
Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.
Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.
В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.