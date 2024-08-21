В Тамбовской области нашли овёс, отравленный пестицидами 0 Территориальное управление Россельхознадзора выявило нарушения у сельхозпроизводителей Тамбовского округа в ходе июньской проверки. Были взяты пробы кукурузы, подсолнечника, свеклы, овса и рапса с территории общей площадью 6 тысяч гектаров. Лабораторные испытания показали наличие остаточных

Более 60 рублей млн могли присвоить руководители ресурсоснабжающих организаций в Первомайском округе 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Нвера Варданяна, бывшего учредителя ООО «Птэк», и Алексея Сухорукова, бывшего генерального директора ООО «Интэко». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и организации злоупотребления полномочиями,

На севере Тамбова обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов 0 Даже после публикаций в СМИ незаконные свалки строительных отходов в Майском продолжают расти. Глава регионального министерства экологии Алла Албегова на своих страницах в социальных сетях сообщила, что отходы всё ещё свозятся на несанкционированную свалку в этом районе на севере Тамбова. Она

Директор организации предстал перед судом за мошенничество 0 В Тамбовском округе суд вынес приговор директору общества с ограниченной ответственностью за мошенничество, сообщает объединённая пресс-служба судов области.

Усадьбу Андрея Чичерина в Тамбове повторно выставили на торги за 1 рубль 0 В Тамбове снова выставлен на торги объект культурного наследия регионального значения на улице Советской, сообщает «ГИС Торги». Приём заявок начнётся 21 августа и продлится до 16 сентября.

В Петровском округе водитель фуры уснул, что привело к ДТП 0 На 342-м километре автодороги «Орёл − Ливны − Елец − Липецк − Тамбов» в Петровском округе ночью произошло ДТП, сообщает Госавтоинспекция Тамбовской области.

В Тамбовской области хотят создать две новые особо охраняемые территории 0 В Тамбовской области планируется создание двух новых особо охраняемых природных территорий в этом году. Об этом на совещании в Правительстве области сообщил руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Александр Пантелеев. В настоящее время под охраной дирекции находятся

ФАС запретила расширения известных торговых сетей в ряде муниципалитетов 0 Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) запретило продовольственным ритейлерам «Пятёрочка» и «Магнит» открывать новые магазины в ряде муниципалитетов региона. Причиной запрета стало превышение этими сетями допустимой доли рынка, которая по законодательству не должна превышать

По требованию председателя СКР проверят как электровелосипедист сбил ребёнка в Тамбове 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование инцидента, в котором мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика в Тамбове.

Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела, связанного с закрытием троллейбусных линий 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела, связанного с халатностью должностных лиц администрации Тамбова при закрытии троллейбусных линий (ст. 293 УК РФ). Ранее дело уже возбуждали, но затем закрыли. Повторное внимание к

РСХБ зафиксировал рост спроса на памятные монеты 0 В 2024 году РСХБ зафиксировал рост интереса россиян к памятным монетам. С начала года было продано монет на 39 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали серебряные монеты Банка России серии «Спорт» и «Легенды и сказки народов России».

Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9% 0 Годовая инфляция в Тамбовской области в июле 2024 года достигла 9%, что выше уровня июня, когда инфляция составляла 7,62%. По данным регионального отделения Банка России, индекс потребительских цен в регионе за месяц вырос на 1,7%, а с начала года на 5,32%.

В Тамбовском округе сожгли гектар дикорастущей конопли 0 15 августа в ходе операции «Мак» сотрудники Россельхознадзора и наркоконтроля выявили дикорастущие заросли конопли на участке в селе Богословка Тамбовского муниципального округа. Растения, занимавшие площадь около 1 гектара, были уничтожены путем скашивания и сжигания, чтобы предотвратить их

Тамбовская область приняла жителей Курской области, эвакуированных из приграничных районов 0 18 августа Тамбовская область приняла первых эвакуированных жителей Курска из приграничных районов. Среди них 65 пожилых людей из Железногорского дома социального обслуживания, многие из которых маломобильны.

Проектирование нового корпуса Кирсановской больницы затягивается на восемь месяцев 0 Проектирование нового корпуса Кирсановской районной больницы затянулось на восемь месяцев, превысив установленные сроки по контракту. ООО "Тамбовпроект", которое должно было завершить работу и пройти государственную экспертизу к 7 декабря прошлого года, до сих пор не выполнило свои обязательства.

Тамбов может вернуть троллейбусы: направлен запрос на федеральное финансирование 0 В Тамбове рассматривается возможность возобновления полноценного троллейбусного движения. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что в Министерство транспорта РФ направлено обращение с просьбой включить Тамбов в новую федеральную программу по развитию городского наземного

В Тамбове пункт приёма стеклотары хотят переоборудовать под кофейню 0 В центре Тамбова бывший пункт приёма стеклотары преобразуют в кофейню. Строение, расположенное на улице Октябрьская, 10, между рестораном в Доме купца Суворова и пятиэтажным жилым домом, получит новый облик, согласованный администрацией города.

Тамбовская область заняла 74-е место по качеству дорог: только 39,3% соответствуют нормативам 0 В Тамбовской области только 39,3% автодорог общего пользования, относящихся к региональному и местному значениям, соответствуют нормативным требованиям. Это самый низкий показатель среди регионов Черноземья, согласно исследованию, проведённому по заказу РИА Новости. В Белгородской области, которая

Открытие школы №3 в микрорайоне «Майский» Тамбова откладывается до ноября из-за задержек строительства 0 Открытие школы №3 в микрорайоне «Майский» в Тамбове откладывается, и она не будет готова к 1 сентября, как планировалось. Задержка связана с несоблюдением сроков строительства со стороны подрядчика, из-за чего сдача объекта, вероятно, произойдет только в ноябре.

В Тамбове организатора выставки животных в ТЦ привлекли за нарушение правил содержания 0 В Тамбове сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили нарушения при проведении выставки животных в одном из торговых центров, где были представлены пауки, рептилии и хищные растения.