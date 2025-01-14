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Прокуратура заставила отремонтировать разрушающуюся трансформаторную подстанцию в Тамбове
Сегодня, 13:31
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Муниципальные власти Тамбова вновь оказались не способны оперативно решить проблему без вмешательства прокуратуры. Только после проверки надзорного органа удалось добиться ремонта трансформаторной подстанции №227 на улице Володарского, состояние которой угрожало безопасности местных жителей.
Проблема с подстанцией, расположенной в жилом дворе микрорайона «Вознесенский», стала заметной из-за протекания крыши, что привело к разрушению кирпичной кладки. Председатель совета микрорайона Илья Жаринов обратился в муниципальные органы, и те обязали АО «ОРЭС Тамбов» обследовать объект и устранить дефекты до 31 мая 2024 года.
Однако срок был сорван, а действия властей ограничились переносом дедлайна. Осенью, после заключения договора подряда 20 сентября, работы так и не начались. Жителям пришлось обратиться в прокуратуру, которая подтвердила, что должностные лица фактически не контролировали выполнение ремонта.
В ноябре прокуратура вынесла представление исполнительному директору АО «ОРЭС Тамбов» и потребовала устранить нарушения. Лишь после этого ремонтные работы начались 16 ноября. Подстанция была приведена в порядок: восстановлена кирпичная кладка, отремонтирована крыша, установлены кровельные отливы и стеклоизольное покрытие, выполнены штукатурные и малярные работы.
Жители микрорайона выразили благодарность за результат, но отметили, что без вмешательства прокуратуры ситуация могла остаться без изменений. Этот случай вновь поднимает вопрос о необходимости повышения ответственности муниципальных властей за исполнение своих обязательств.
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