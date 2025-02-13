Жителей Тамбова призывают взять на себя содержание контейнерных площадок Комментариев: 0



Схема выглядит следующим образом: администрация обещает провести ремонт или модернизацию контейнерной площадки за счёт бюджета, но затем передаёт её в собственность дома, а расходы на содержание ложатся на управляющие компании и, соответственно, на жильцов. Многие осознают, что это приведёт к увеличению коммунальных платежей, и выступают против подобных инициатив.



Этот шаг со стороны властей вызывает возмущение, поскольку подобная практика уже применялась ранее. Так, расходы на уборку внутриквартальных территорий, остающихся в муниципальной собственности, были переданы управляющим компаниям, что фактически обошлось жителям города в более чем 100 млн рублей. В результате дворы многих многоквартирных домов теперь убираются нерегулярно, а ответственность за это лежит не на муниципалитете, а на жильцах. Теперь аналогичную схему пытаются применить к содержанию контейнерных площадок.



Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который последовательно выступает против таких инициатив, считает, что городские власти не должны перекладывать финансовую нагрузку на горожан. По его мнению, администрация обязана участвовать в содержании объектов благоустройства, а не просто передавать эту обязанность жителям.



«Я категорически против того, чтобы муниципалитет снимал с себя ответственность и заставлял людей оплачивать содержание объектов, которые по-прежнему принадлежат городу. Если власть заинтересована в порядке, она должна не только вводить новые расходы для жителей, но и разделять их», — заявил депутат.



Жители опасаются, что эта практика может продолжиться, и следующим шагом станет передача на баланс многоквартирных домов детских и спортивных площадок, внутридворовых проездов и других элементов городской инфраструктуры. Это приведёт к тому, что любые работы по их ремонту и обслуживанию лягут исключительно на плечи самих граждан. Жители центральной части Тамбова, обеспокоены инициативой городской администрации, которая предлагает многоквартирным домам взять на себя обязательства по содержанию контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, сообщает «ПРАВО68». По словам горожан, в их домах проходят собрания собственников, на которых им фактически предлагают согласиться на дополнительные финансовые затраты.Схема выглядит следующим образом: администрация обещает провести ремонт или модернизацию контейнерной площадки за счёт бюджета, но затем передаёт её в собственность дома, а расходы на содержание ложатся на управляющие компании и, соответственно, на жильцов. Многие осознают, что это приведёт к увеличению коммунальных платежей, и выступают против подобных инициатив.Этот шаг со стороны властей вызывает возмущение, поскольку подобная практика уже применялась ранее. Так, расходы на уборку внутриквартальных территорий, остающихся в муниципальной собственности, были переданы управляющим компаниям, что фактически обошлось жителям города в более чем 100 млн рублей. В результате дворы многих многоквартирных домов теперь убираются нерегулярно, а ответственность за это лежит не на муниципалитете, а на жильцах. Теперь аналогичную схему пытаются применить к содержанию контейнерных площадок.Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который последовательно выступает против таких инициатив, считает, что городские власти не должны перекладывать финансовую нагрузку на горожан. По его мнению, администрация обязана участвовать в содержании объектов благоустройства, а не просто передавать эту обязанность жителям.— заявил депутат.Жители опасаются, что эта практика может продолжиться, и следующим шагом станет передача на баланс многоквартирных домов детских и спортивных площадок, внутридворовых проездов и других элементов городской инфраструктуры. Это приведёт к тому, что любые работы по их ремонту и обслуживанию лягут исключительно на плечи самих граждан.



